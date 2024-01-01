「中國巴菲特」段永平 再捐母校浙江大學逾10億

浙江大學。(取材自知乎)

被外界稱為「中國巴菲特 」的知名企業家段永平，在2024年新年初始，再度向浙江大學教育基金會進行大額捐贈，合計超10億元（人民幣，下同），用於支持母校「雙一流」建設。此前，作為浙江大學77級傑出校友，段永平曾多次向母校捐贈支持學校發展，算上此次捐贈，估計累計捐款總額已超15億元。

都市快報報導，從1978年初入浙江大學到成長為傑出企業家；從2001年步入投資 行業，成為著名投資家，事業成功後轉身成為知名公益人，段永平用實際行動，詮釋了對母校求是創新精神和對公益理念的深刻理解。

自2006年起，段永平陸續設立了「浙江大學等額配比基金」「浙江大學永平貸學金」「浙江大學永平獎學金」「浙江大學永平獎教金」「浙江大學信電學院人才引進基金」等項目，並且建設浙江大學圖書館 基礎館、段永平教學樓，以及正在建設的浙江大學信電學院大樓、生命科學研究交叉中心大樓、文體中心等，保守估計，段永平已經累計向浙大捐贈超15億元；近20年來，廣大師生深受裨益。

段永平是小霸王品牌締造者、步步高創始人以及vivo和OPPO聯合創始人，他同時也是著名投資人，2000年初投資網易獲100倍以上回報，2011年之後重倉蘋果、茅台等公司。他重倉的蘋果和茅台等公司在10年間均經歷過數次30%以上的回撤，但他依然持股不動，獲利均在10倍以上，被外界稱為「中國巴菲特」。2023年10月，段永平以90億人民幣財富位列2023年胡潤百富榜第669位。