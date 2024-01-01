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海拔4500米… 青海小縣公務員「半數病假」 部門剩一兩人幹活

中國新聞組／北京1日電
青海省果洛州瑪多縣由於海拔高，常有公務員因為身體不適請假，導致人力不足。（取材自澎湃新聞／視覺中國圖）
青海省果洛州瑪多縣由於海拔高，常有公務員因為身體不適請假，導致人力不足。（取材自澎湃新聞／視覺中國圖）

青海省南部的果洛州瑪多縣，平均海拔4500米以上，當地公務員面臨的一大挑戰就是高海拔帶來的身體不適，據官方統計，去年平均一個月請假90到100人次，能達到50%。由於當地幹部只要有人提出請休假，一些「四人以下」局處就會出現停擺問題，使得瑪多縣必須啟動機構整合改革，將部門精簡，增加單位人力。

澎湃新聞報導，瑪多縣一本本按月統計的科級幹部請假條，內容不少與高海拔引起的身體不適有關。瑪多縣委常委、組織部部長周峰邦表示，「我們大概是200人左右科級，幹部裡面請假的是100人。」平均一個月請假90到100人次，相當於一半人請假。

瑪多縣面積2.53萬平方公里，常住人口1.46萬人且居住分散，然而改革前的縣直黨政群機構行政編制共154名，平均服務半徑為164平方公里，相當於中國3到4個鄉鎮的面積，龐大的服務半徑讓單個部門更加「勢小力微」。

瑪多縣委編辦主任梁文廣表示，因為這裡海拔高，「有些幹部請病假就走了，部門平均剩下一、兩個幹活的。」

只要有幹部提出請休假，一些「四人以下局」就會出現停擺問題。瑪多縣委書記丁鳳山稱，瑪多縣人口少、編制少、服務半徑大、海拔又高，條件又艱苦，平時請假的人又多，所以啟動改革的步伐。

據報導，這個「人口小縣」機構整合將改革前的25個黨政機構整合設置為20個，其中黨委機構6個、政府工作部門14個，較改革前精簡了5個機構，精簡比率為20%，

瑪多縣委編辦認為，瑪多縣人口小縣機構整合，較大程度解決了瑪多縣黨政群系統長期以來存在的「小、散、弱」、低效能等問題，部門幹部結構更加合理，縣域內同類型事項推動落實效率明顯提高，初步形成了簡約高效的基層管理體制。

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