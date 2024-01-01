山東濟南章丘鬆禁燃令 全域禁放改為限放

原先全域禁止燃放煙火的山東省濟南市章丘區，鬆綁了「禁燃令」。(取材自澎湃新聞)

山東濟南章丘區人民政府2023年12月29日發布公告稱，根據「濟南市禁止燃放煙花爆竹的規定」，結合章丘區實際，現將章丘區禁止燃放煙花爆竹範圍公告如下：東至胡山大街，西至繡源西街，南至青雲大道（南外環），北至龍泉路，以上範圍以道路外側路沿為界。其他禁放要求按「濟南市禁止燃放煙花爆竹的規定」執行。本公告自2023年12月30日起施行，有效期至2027年9月30日；原「濟南市章丘區人民政府關於調整禁止燃放煙花爆竹範圍的公告」（章政發〔2018〕15 號）同時廢止。

澎湃新聞報導，此次公告畫定的禁燃範圍大致為章丘主城區。而在2018年，前述章丘區人民政府關於調整禁止燃放煙花爆竹範圍的公告曾明確，自2019年1月1日起，在濟南市章丘區全區範圍內禁止燃放煙花爆竹，不得銷售（儲存）煙花爆竹，並合理設置禁止燃放煙花爆竹的統一警示標識，做好安全提示和防範工作。另外，「濟南市禁止燃放煙花爆竹的規定」所列的其他禁放要求，主要是機關辦公場所、文物保護單位、交通樞紐等重點場所禁止燃放煙花爆竹。

近期，濟南市公安局2023年6月對於「濟南市燃放煙花爆竹禁放改為限放」提案的答覆已引發輿論熱議。

據報導，濟南市公安局當時答覆稱，受疫情 防控政策調整以及省內外禁限放政策變化影響，「禁放規定」呈現滯後問題，社會各界、市民群眾修改法規的呼聲明顯提高。正就今年春節期間禁放工作進行認真總結，下一步我們將靠前一步主動作為，廣泛開展調研，聽取民眾呼聲，爭取將「禁改限」納入立法程序。