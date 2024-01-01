霧霾嚴重 上海迪士尼等多地景區不放跨年煙火

因空汙嚴重，上海迪士尼樂園今晚可能沒有跨年煙火秀。圖為上海迪士尼樂園早前煙火燈光秀的資料照。(新華社)

2023年最後一天，中國多地因出現強霧霾天氣或嚴重空汙，不少景區因此宣布取消跨年煙火秀。上海12月31日就因出現嚴重空氣汙染 ，官方甚至呼籲民眾停止戶外活動。上海迪士尼 則宣布，受空氣汙染影響，跨年演出不包含煙火效果，並提出「一日下午場票」補償方案。消息一出引發熱議，不少網友直接喊出退票，認為誠意不夠。不過也有很多人說，天氣是不可抗力因素，「怪迪士尼也沒用啊」。

綜合媒體報導，湖南長沙世界之窗景區微信公眾號31日凌晨公告，其演職人員幾乎全員加班，連夜調整升級跨年晚會內容。但因收到來自長沙市政府相關部門的緊急來信，近期長沙市空氣汙染嚴重，為保障市民健康，長沙世界之窗原定31日舉行的亞歷山大燈塔跨年煙火活動取消。

江西萍鄉凱光新天地生態旅遊區、安徽淮北朔西湖景區等多地景區也紛紛宣布，鑑於空汙嚴重，取消今晚的跨年焰火秀。

上海市空氣品質即時發布平台監測顯示，12月31日下午3時，上海市即時空氣品質指數為215，屬重度汙染，首要汙染物為PM2.5，建議兒童、老年人及心臟病、肺病患者應停留在室內，停止戶外運動，一般人減少戶外運動。

上海迪士尼樂園31日下午則於官方微博發布消息稱，上海市已發布空氣重汙染黃色預警，根據相關要求，上海迪士尼樂園會對今天的營運安排進行調整。後來證實，31日晚的「點亮新一年」特別夜間演出不包含煙火效果。

對於所有在2023年12月31日進入上海迪士尼樂園的年卡持卡人，園方表示，將會進行「年卡有效期限順延一天」，包括相應的年卡權益，「給您帶來不便，我們深表歉意。」

網友紛紛留言，「退票」、「來有什麼用，報銷路費嗎」、「飛機飛過來的，補償半天有什麼用呢，31日的票價是任意一天的價值可以等同的嗎？」

不過也有許多網友表示可以諒解，「可以理解，今天霧霾太厲害了」、「現在鬧的人多了，天氣這種不可抗力迪士尼也要給補償了。當初16年剛開園的時候，第一次去迪士尼也是霧霾超標不讓放煙火，只有燈光秀，那時可是沒有任何補償的」。

中國中央氣象台31日早上6時即發布大霧橙色預警，預計31日早晨至上午，河北中南部、河南 北部、山東西部、江蘇北部、安徽北部和南部、福建西北部、湖北大部、湖南北部、四川盆地、廣東西部等地的部分地區將有大霧。