人民銀行：75萬商家簽承諾書 不拒現金

官方強調拒收現金是違法行為，但上海徐家匯地鐵站交通卡儲值機仍顯示不支持現金儲值。(記者謝守真／攝影)

由於中國電子支付已成消費主流，不少觀光客到中國旅遊若無綁定支付寶、微信 等電子支付平台，都會遇到遭商家拒收現金的情況，就算有錢也消費不了。對此，中國人民銀行（中國央行）展開拒收人民幣現金專案整治工作，目前，已達逾75.1萬商家簽訂「不拒收現金承諾書」。

據新華社報導，為強化現金服務基礎保障作用，人行近期開展拒收人民幣現金專項整治工作，對拒收現金行為實施處罰，鞏固拒收現金違法的共識，並積極推廣現金服務便利化措施。不過，近日，人行又公布兩家拒收人民幣現金的單位，並分別處以人民幣19萬元(約2.6萬美元)和5萬元。

人行近日召開拒收人民幣現金專項整治工作媒體吹風會上表示，為進一步加大工作力度、常態化開展綜合整治，自2023年10月起，會商機制成員單位聯合開展為期半年的整治拒收現金專項行動，組織展開拒收現金全面摸排工作，主要聚焦基礎公共服務、行政事業性收費、交通運輸、大中型商業、公園景區及小微經濟等民生場景。

人行指，截至2023年12月24日，累計摸排經營主體141.1萬家。商業銀行與經營主體簽訂「不拒收現金承諾書」達75.1萬份，引導經營主體張貼支援現金支付標示39.7萬份，並發給經營主體「零錢包」18.2萬個。

報導稱，中國人民銀行貨幣 金銀局副局長張萌表示，民眾若遇到拒收現金行為，可明確告知對方其行為違法，保留相關影片、音訊證據，並向中國人民銀行當地分行投訴舉報。

據了解，近期在上海有民眾收到來自人行上海總部的簡訊。內容寫到，「人民幣是國家法定貨幣，任何單位和個人不得以非法定理由拒絕使用現金，而拒收人民幣現金是違法行為」。