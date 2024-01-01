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冰雪之城火了 哈爾濱1份鍋包肉13片賣68元 太貴還是正常?

中國新聞組／北京1日電
女生吐槽哈爾濱商家鍋包肉68元一盤。(取材自九派新聞)
女生吐槽哈爾濱商家鍋包肉68元一盤。(取材自九派新聞)

黑龍江哈爾濱，這座冰雪之城，每年都吸引著無數的遊客前去觀賞冰燈雪雕。兩位南方小土豆美女日前在哈爾濱一家餐廳吃飯，點了一份鍋包肉，價格高達68元人民幣(約9.5美元)，這樣的價格對她們來說顯得有些不可思議。對此，黑龍江網友紛紛怒斥太貴，但也有網友吐槽，少見多怪，這很正常。最後，商家道歉表示，弄錯價格，並轉888元致歉。當事人則表示，已退還888元，盼店家改正。

來源：YouTube

中華網報導，兩位南方小土豆美女去年12月28日在哈爾濱郎一家鍋包肉靖宇大街店吃飯，點了一份鍋包肉，卻發現只有13片，價格高達68元。她們用手機測量了盤子的大小，發現盤子只比手機大不了多少，但這份鍋包肉的價格讓她們感到驚訝和不滿。她們忍不住吐槽稱，這樣的物價比起南方來說貴得多。

她們還點了一碗粥，價格是20元，也讓她們覺得不值。她們用手對比了一下碗的大小，發現碗也不大，粥也不多。她們開始懷疑這家餐館是不是在坑人。

九派新聞報導，其中一位女生表示，自己是哈爾濱本地人，帶深圳朋友吃飯，本來想向對方展示哈爾濱吃飯實惠，沒想到遇到這種情況。

她們把這段視頻發到了網絡上，引起了廣泛的關注和討論。對此，黑龍江網友紛紛怒斥價格太貴，並表示要「清理門戶」。但也有不少網友表示，「這都不錯了，68很正常」、「少見多怪」、「在北京這盤68，不是很正常麼」、「吃不起就不吃了吧」。

店家看到了這個視頻，立刻聯繫了她們，解釋說實際價格是58元，而不是68元。店家說，是因為姊姊是臨時幫忙的，對於價格並不清楚，也感到非常抱歉。他們表示，這個視頻對餐館的影響很大，因為店鋪剛剛開業，這一事件使得店家感到十分焦慮和忙亂。

為了彌補因為價格問題給她們帶來的不適，店家將888元轉給了她們，並附言表示這是一點心意。然而，她們卻婉拒了這筆錢，表示不需要。她們只是希望店家能夠合理定價，讓更多的人能夠享受到東北的美食。

店家聽了她們的話，也感到很感動，也表示願意為此道歉。他們坦言錯誤，也表示會重新調整價格。

女生吐槽哈爾濱商家鍋包肉68元一盤。(取材自中華網)
女生吐槽哈爾濱商家鍋包肉68元一盤。(取材自中華網)

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