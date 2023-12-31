「南方小土豆」蜂擁哈爾濱 冰雪世界萬人「蹦迪」慶元旦

哈爾濱冰雪大世界「萬人羽絨衣雪地派對」。(視頻截圖)

元旦假期首日，中國全國開啟出遊人潮人仌众（人從眾）模式，最受歡迎的旅遊地莫過於哈爾濱，在-29℃的低溫 下，冰雪大世界上演「萬人蹦迪」，大批「南方小土豆」占滿各景區甚至早市菜市場，哈爾濱酒店預訂量同比去年增長25.7倍；廣東溫泉、重慶洪崖洞、杭州西湖斷橋白堤等知名打卡地人山人海，3萬遊客湧進西安看兵馬俑，出遊呈現「冷熱雙重天」。

國鐵集團表示，元旦假期鐵路運輸從昨天開始為期五天，全國鐵路預計發送旅客6300萬人次。其中，昨天客流最高峰，發送旅客約1500萬人次，是去年同期連假首日的三倍，也較疫情 爆發前的2020年元日假期首日客流量增長近六成。

據各旅遊平台統計，這個假期，東北「冰雪遊」最火，哈爾濱成旅遊熱門城市，2024年元旦期間哈爾濱酒店預訂量同比去年增長25.7倍。即使氣溫低至零下，冰天雪地間仍是人潮如織，特別的是，一群「南方小土豆」穿著淺色羽絨服、戴著可愛帽子，占滿哈爾濱的旅遊園區、早市菜市場、江邊甚至是洗浴中心，引起全網關注。

據南方都市報報導，位於牡丹江市的雪鄉景區已連續25天日接待遊客超過萬人次，較往年同期呈倍數增長。民俗街盡頭的大舞台上，DJ扯著嗓子高呼「three、two、one」。在距離哈爾濱300多公里外的老禿頂子山下，甚至出現了萬人戶外蹦野迪的神級現場。

有網民戲稱，現在每天有兩萬「南方小土豆」在冰雪大世界蹦迪，還有一萬「南方小土豆」在雪鄉戶外蹦迪，哈爾濱每天都像在過年。

另據馬蜂窩數據，長白山近一個月的熱度漲幅達到240%；攜程數據顯示，截至2023年12月15日，黑龍江元旦假期訂單量同比增長490%，其中哈爾濱元旦假期訂單量同比增長631%，大都來自北京、上海、深圳、廣州、杭州等地。

與冰雪遊一起火起來的，還有溫泉遊。大批年輕人來到「溫泉大省」廣東進行「溫泉養生跨年」之旅。攜程平台上，包含「溫泉」「私湯」「泡湯」標籤的酒店預訂量同比增長超過150%。