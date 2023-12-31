東莞市二手房大降價 600萬元入手套房 280萬求售沒人要

東莞厚街某住宅樓盤。(取材自每日經濟新聞／資料圖)

東莞今（2023）年二手房拋售現象較嚴重，房價 普遍回落，一名業主在網上發文求助稱自己2020年11月買了一套含稅約600萬元（人民幣，下同）的房子，現在房價已跌至約270萬元仍無人問津，即使成功出售，扣除首期後仍「倒欠」銀行，他苦惱「半年沒還月供了，已經違約，都不知道下一步怎麽辦。」

每日經濟新聞報導，該網友分享自己2020年在東莞松山湖買了一套96平方米的房子，當時花了572.6萬元，含稅費600萬元出頭。然而目前房價已跌至270萬元左右，扣除當日首付176萬元，仍然欠銀行120萬元。

該網友透露，自己已經半年沒還月供了，「前幾天銀行通知要還月供，否則上法院。已經違約，要拍賣那套房子，如果不能抵貸款 ，還要將本人住的房子一並起訴，都不知道下一步怎麽辦。」他表示，自己還有一套自住物業，求助後續如何合規處理，才能保留自住物業。

據報導，廣東東莞市住房和城鄉建設局去年12月26日宣布，東莞全市放開限購，除東莞中心城區4街道、松山湖外，其他區域二手房暫停限售。如今全域取消限購已滿一周年，但市場表現難言樂觀和達到預期。

合富研究院高級分析師、東莞公司發展研究中心總經理李興旺表示，現在二手房普遍降價較多，成交量大也是在業主方主動降價基礎上進行的，並且當下市場業主掛牌量劇增，賣房競爭壓力較大。

「和全國市場一樣，東莞今年二手房拋售現象較嚴重，房價普遍回落3成左右。隨著二手房價的大幅調整，出現少量抄底買家，但數量很有限。」

李興旺分析認為，市場下行期，房產投資 需求幾近消失。當前樓市最大問題是信心不足，故限購放開對促進成交影響較小。整體來看，今年東莞新房量價均處於超跌狀態，二手房價格「超跌」現象尤為嚴重。鑒於2024年經濟持續復甦，成交量將有所提升，房價有望止跌，部分超跌的房源將價格回升。