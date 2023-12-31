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曾被判無法站立 重慶腦癱女童「人生首度登台」 感動網友

中國新聞組／北京31日電
豆豆和同學登台表演。（取材自新華每日電訊）
豆豆和同學登台表演。（取材自新華每日電訊）

中國重慶腦癱女童豆豆，兩歲時被醫師判定「終生無法站立」，如今七歲的她已經是小學生，豆豆的母親近日分享她人生首度登台表演的影片，吸引許多網友留言送上溫暖祝福。

新華每日電訊報導，豆豆因為出生時缺氧缺血，傷到了運動神經，被醫師診斷為腦癱兒，「這輩子都只能在輪椅上度過」。不過豆豆在媽媽的陪伴和見證下，用自己的樂觀與堅持創造出奇蹟，今年8月更入讀重慶市九龍坡區育才實驗學校華巖校區小學部。

豆豆，生平第一次登上舞台，同學和老師扶著她一起完成表演。（取材自新華每日電訊）
豆豆，生平第一次登上舞台，同學和老師扶著她一起完成表演。（取材自新華每日電訊）

豆豆的媽媽在網路上記錄女兒的生活點滴，近日她分享豆豆在小學的狀況，透露女兒「生平第一次登上了舞台，和小夥伴們一起成功完成演出。」

豆豆的媽媽說，「能登台表演對女兒和她來講都是一個意想不到的驚喜」，期間她陪著豆豆一起努力練習；上場前又在後台給豆豆打氣「加油，寶貝！」，只見豆豆也露出燦爛笑容，雙手握著小拳頭，大聲地給自己喊「加油」。

照片中，同學和老師扶著豆豆一起「盛裝登台」，出色地完成了表演。看著自信又快樂的女兒，媽媽感慨地說「相信『相信的力量』，沒有什麽不可能的，只要你去努力！」

據報導，今年6月，豆豆得知自己可以上小學時笑嘻嘻地說出「我還以為人家不要我呢！」，讓無數網友瞬間「破防」。

重慶腦癱女童豆豆靠自己的力量生活自理。（取材自新華每日電訊）
重慶腦癱女童豆豆靠自己的力量生活自理。（取材自新華每日電訊）

8月開學時，豆豆一步步堅定地走進教室，豆豆和媽媽都曾擔心生理缺陷會在上學時造成許多困難和不便之處，不過學校了解豆豆的身體狀況後，允許豆豆媽媽到校陪讀一段時間，並為豆豆改造一間「無障礙廁所」，老師、同學們也很喜歡她。

網友們看到豆豆如今能夠自信地走上舞台，為她送上祝福，「給豆豆鼓掌！給孩子們鼓掌！給一直相信孩子的媽媽鼓掌！給老師和學校鼓掌！」、「聰明漂亮懂事樂觀的豆豆在有愛的環境裡一定會快樂長大，愈來愈好！」

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