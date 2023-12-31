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一天700元工資沒人幹？上海家政荒 急找「共享阿姨」

中國新聞組／上海31日電
一些上海家政阿姨為回家過年，寧願放棄700元人民幣一天的工資。示意圖。（取材自新聞晨報）
一些上海家政阿姨為回家過年，寧願放棄700元人民幣一天的工資。示意圖。（取材自新聞晨報）

臨近年末，許多上海市民開始急著尋找「共享阿姨」。但有家政公司表示，上海不少家政阿姨已經或準備離開上海回鄉，他們90%的阿姨說要回家過年，700元（人民幣，下同）一天的工資也不足以吸引他們，「阿姨們都想開了，覺得跟家人團聚比賺錢重要」。

光明網報導，不少民眾紛紛在小區群裡發消息，擔心上海家政阿姨會出現用工荒：「我家的阿姨突然下戶了，鄰居們有共享阿姨推薦嗎？」「各位鄰居，大家好！有沒有合適的阿姨介紹？或者是有接送孩子時段和傍晚時段和我們共享的阿姨資都可以」。

帶寶寶的阿姨臨時下戶，上海市民張女士焦急聯繫了所有認識的家政公司，想要找到人頂替阿姨，雖然離過年還有一段時間，但畢竟臨近年末，家政阿姨非常緊缺，張女士一直沒能找到頂替的阿姨，「阿姨突然走了，我們的生活也亂套了」。無奈之下，經鄰居介紹，開始加入小區的各種群，尋找「共享阿姨」。

家住長寧區的夏女士最近也在等待頂替阿姨的出現，「家有老人癱瘓在床，我們年紀也大了照顧不動，所以一直要靠阿姨照顧老人。前兩天阿姨告訴我，馬上要回家過年了，我一聽肯定急啊，立馬聯繫家政公司，但快一個月時間過去了，還沒等到確定春節能來照顧老人的阿姨。」

據報導，家政公司表示，今年不少阿姨表示並不會被700元一天的工資所吸引，有90%的阿姨還是因為堅持要回家過年，放棄高日薪工作。

也因此，這一年出現了不少「共享阿姨」的做法，解決不少老人家庭的燃眉之急，成為一種常態的模式。

朱春南阿姨就從今年年初開始，一直做著「共享阿姨」。「我原來的工作時間是全天，後來我的雇主家小孩上小學，因此上午有半天的休息時間。有時候隔壁的鄰居就會找到我，當天中午去做一頓午飯，完全不會耽誤下午的工作。」

朱春南說，當共享阿姨，更多的是小區裡口口相傳，「大家覺得我做的飯好吃，想要做家宴的時候就會先問問我有沒有時間。」除了家宴，收納整理也是朱春南做共享阿姨時的工作。「我已經有將近兩個月的時間，周末只休息一天，甚至沒有休息。」

另外，不少市民假期出遊，空出來的阿姨就能進行機動調節，就近安排共享阿姨，解決過年期間部分上海家庭的燃眉之急。

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