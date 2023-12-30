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擁6房不住 河南1家8口住酒店200天…日付千元 直呼太幸福

中國新聞組／北京30日電
河南一家8口住在飯店200多天。（取材自界面新聞）
河南一家8口住在飯店200多天。（取材自界面新聞）

河南南陽一名女子發影片稱，他們一家八口住在飯店200多天，房費每天1000元（人民幣，下同），感覺很划算，準備住一輩子。讓網友傻眼，「一年36萬多了這還便宜？」

來源：YouTube

綜合媒體報導，這家人選擇的房型為一間套房加上兩間標準間，每天都付1000元的房費。這家人表示，住在酒店不須付停車費、暖氣費及水電費，全家人住得很幸福，讓他們「決定一輩子住酒店」。

該飯店工作人員稱，飯店確實可以提供長住服務，會員5000元起充，辦理會員可以享有折扣價。套房原價698元一晚，折後約550元一晚，普通房間折後298元一晚。長住可以提供免費早餐，但不允許在房間內做飯。以這個價格算下來，一家人一天的住房開銷是1146元，一年的費用為41.8萬餘元，實在難稱划算。

網友紛紛猜測，視頻發布者是否是為了炒作引流，然後轉型帶貨。有網友認出，發布者和她老公是此前快手平台的網紅賀仔和暮雪。2019年的9月，賀仔登上了快手的封禁名單，因直播涉嫌惡意炒作、低俗八卦等，帳號被封15天。近幾年，這對夫婦已淡出網紅圈。

視頻發布者表示，自己的確是暮雪，丈夫以前確實在快手直播，已一年沒有進行直播了。

她表示，家裡有6套房，其中不乏兩、三百平米的大平層，但家裡的房子即使降價一、兩百萬也賣不出去。而她現在住的套房面積為50平米左右，標間20平米左右，她認為並不擁擠。

為了便利，他們購入了鍋碗瓢盆、洗衣機、電冰箱等，平常會用電炒鍋做飯，添購的東西在換酒店時他們都不會帶走，這樣搬家也只需要幾個箱子。因為酒店的收納空間有限，夏天的衣服已全部被丟棄。

暮雪一家人所居住的酒店為一家度假酒店，內設遊泳館、健身房、KTV、會議中心等。暮雪家裡有四台車和兩個司機，車就停在酒店停車場。她表示，第一個孩子現在正在附近上學，第二個孩子出生僅幾個月。

網友表示，「一年36萬，都夠在河南縣城買套房了，四年144萬都夠在河南省會鄭州買套房了」，也有網友認為，「房費一天1000元還包含打掃、酒店內的餐食，換算下來其實很划算」、「酒店還包吃，吃的還挺好的，這樣一算36萬8個人吃住全包了其實還行」。

河南一家八口將酒店視為「自己家」，已連續住229天。（取材自微博）
河南一家八口將酒店視為「自己家」，已連續住229天。（取材自微博）
河南一家8口住在飯店200多天。（取材自界面新聞）
河南一家8口住在飯店200多天。（取材自界面新聞）

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