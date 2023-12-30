上海餐飲「小白」砸80萬開麵店 6天倒閉賠60萬

定價35元的羊肉麵。（取材自中新周刊）

25歲的上海青年小朱投資 80萬元（人民幣，下同）開了一家羊肉麵館，不料開業僅六天就瀕臨倒閉，話題登上微博 熱搜。有人分析，今年來上海餐飲消費的擴大，吸引不少零經驗的餐飲「小白」跟風創業，多半血本無歸。

綜合媒體報導，小朱表示，自己是安徽安慶市懷寧縣江鎮人，家鄉有「中國麵點師之鄉」的封號，幾乎人人都會做饅頭、包包子，父母在他很小的時候就到上海嘉定區開了一家早點鋪子，也是賣包子饅頭。「高中畢業後我一度來上海加入父母的買賣，後來想做點別的」。

於是他和妻子花2萬多元學羊肉麵製作技術，決定在上海開一家羊肉麵館。他與合夥人湊了大概80萬，在楊浦區五角場附近開店，是看中周圍高校群體的聚集。可是當地房租很貴，一個月9萬元，交3個月押2個月，總共交了45萬，加上裝修、設備、雇人及原料的進貨，大概花了80萬。

試營運當天，免費來店裡用餐的顧客挺多，回饋也不錯；沒想到正式開業，羊肉麵定價35元一碗，但中午都沒有坐滿，晚餐人更少。到第六天，每日營業額大概僅6000元，算上房租人力成本，基本上等於沒賺錢，如果維持到明年春天，可能會更慘，於是小朱索性把店關了。

小朱和房東 協商後，扣除押金返還部分房租，這樣一來，算上裝修一共賠了近60萬元。

有餐館老闆分析，很多餐飲「小白」口味和品質做不過連鎖店，出現問題不能快速搞定，自然就會流失客人；也有業內人士表示，餐飲是創業行為需要講究科學方法，而90%的創業者都會在過程中被篩出去。