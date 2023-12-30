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17歲射擊運動員黃雨婷 登富比世中國U30 最年輕上榜者

中國新聞組／北京30日電
浙江17歲姑娘黃雨婷，登上富比世中國運動員U30榜單。（取材自微博）
浙江17歲姑娘黃雨婷，登上富比世中國運動員U30榜單。（取材自微博）

富比世」中國近日公布了2023年中國「30位30歲以下菁英」（簡稱富比世中國30 Under 30），今年上榜者的平均年齡為27.8歲，一半以上的U30成員擁有研究生或碩士學歷，女性占比為25.2%。來自浙江台州的17歲射擊運動員黃雨婷上榜，是今年最年輕的上榜者。

紅星新聞報導，今年的U30主要來自工業製造、企業科技&零售；體育健康、教育&社會企業；藝術、科學&投資三大類。從細分行業占比看，今年來自工業製造、能源環保領域的上榜者最多，達到15位；其次是文娛體育、企業科技、藝術時尚/生活方式領域（各13人）。

今年的體育界特別熱鬧。第19屆杭州亞運會、高爾夫錦標賽等賽事接連開場，湧現了一批運動員新星。9月，中國隊在亞運會上創造了單屆比賽金牌數最多的紀錄。有13位運動員被富比世中國關注，其中包括今年最年輕的上榜者，17歲射擊運動員黃雨婷。

黃雨婷，女，2006年生，黃岩區人，中國射擊運動員。她於2017年入選黃岩少體校射擊隊，練習射擊步槍短短一年，就在各大射擊比賽中嶄露頭角。2019年，在全國U18射擊錦標賽收入三枚金牌，被授予「國家級運動健將」稱號。2022年，作為開羅世錦賽上年紀最小的選手，奪得2金1銀，為中國隊取得巴黎奧運會入場券。在今年的世界杯印度站比賽中斬獲2枚金牌，被國家體育總局授予「國際級運動健將」稱號。

2023年9月，黃雨婷在杭州第19屆亞運會射擊比賽中一氣呵成奪得三金，獲女子10米氣步槍個人金牌（破亞運會紀錄）、女子10米氣步槍團體金牌和10米氣步槍混合團體金牌（破亞運會紀錄），成為了杭州亞運會首個「三冠王」。

2023年富比世中國運動員U30榜單

龔莉，24歲，空手道運動員

王楚欽，23歲，乒乓球運動員

黃雨婷，17歲，射擊運動員

楊昊，25歲，跳水運動員

楊力維，28歲，籃球運動員

殷若寧，21歲，高爾夫運動員

林雨薇，24歲，田徑運動員

張博恒，23歲，體操運動員

張之臻，27歲，網球運動員

潘展樂，19歲，遊泳運動員

盛李豪，19歲，射擊運動員

覃海洋，24歲，遊泳運動員

鄭思維，26歲，羽毛球運動員

富比世 杭州亞運 巴黎奧運

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