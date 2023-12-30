自製無人駕駛「空中計程車」廣州試飛 最快明年Q1可望運營

飛行現場。（取材自微博）

廣州一家企業自主研發的EH216-S無人駕駛載人航空器，28日搭載乘客飛行一趟後降落，完成全球商業首飛演示。

來源：YouTube

香港文匯報報導，這家中國由低空經濟龍頭企業億航智能研發的EH216-S無人駕駛載人航空器，搭載乘客從中新廣州知識城九龍湖廣場起飛，環湖飛行一圈後降落。當天，這款載人無人機在獲頒中國民航局適航證後首次商業交付給廣州一家企業，將投入觀光 旅遊、載人交通等常態化運營，「空中的士」即將成為現實。

億航智能自主研發的旗艦產品EH216-S無人駕駛載人航空器，是一款能夠實現無人駕駛的載人垂直起降航空器（eVTOL），可應用於載人交通、空中遊覽、空中物流、醫療應急響應等場景。今年10月和12月，EH216-S航空器先後獲得中國民航局頒發的型號合格證和適航證，在全球成為先例。

億航智能副總裁賀天星表示，該款「純無人駕駛」航空器不需要駕駛員，也不需要安全員，更無需乘客做任何操作。飛行航線均為提前設置好，只要選擇好目的地並執行起飛命令，航空器就會自動飛到目的地。在此次演示之前，航空器在全球14個國家有超過4萬2000架次安全試飛紀錄，讓它在舒適度和安全性上有了充分的保證。

飛行演示活動上，億航智能與廣州開發區交通投資 集團正式簽署EH216-S運營服務協議，獲得標準適航證的無人駕駛載人航空器交付給廣州交投集團後，將率先投入到中新廣州知識城九龍湖常態化運營項目。

廣州開發區已在空中通勤、空中物流、空中文旅方面開闢測試了5條航線，其中首條無人駕駛載人航空器觀光航線將設十多個站點。

據賀天星表示，在獲得民航局型號合格證、適航證及機型交付後，運營方正在向國家有關部門申請企業運營資格，最快明年一季度即可正式投入商業化飛行。飛行服務價格則仍在敲定中，但可以肯定價格親民。

目前，以廣州、深圳、珠海等為主的大灣區 城市正深度布局低空經濟，吸引一大批企業。廣州開發區還公布促進低空經濟高質量發展的「低空10條」，對符合條件的低空產業項目獎補最高達人民幣3000萬元。