「最厲害PUA」？ 武漢一大學老師演示「催眠術」 學生被踩沒反應

即使同學踩在身體上，被催眠學生也沒有任何反應和表現出不適。（取材自瀟湘晨報）

中國網路昨瘋傳一段視頻，武漢 一大學老師課堂演示「催眠術」，被催眠學生立刻沉睡且身體僵硬，連人踩在他身上都毫無反應。該名老師稱，這是「人橋實驗」，對人體無害；催眠是一門科學，可引導人們進入另一個精神世界。不過這段視頻仍引來不少網民質疑是「最厲害的PUA」，並稱「很多講課無聊的老師都能達到這個效果，不需特別開課」。

據九派新聞、瀟湘晨報報導，12月28日，武漢理工大學一學生發布這則視頻。視頻中，一老師課堂表演「催眠術」，在老師的指令下，該學生閉上了眼睛進入沉睡狀態，身體開始變得僵直，之後不論其他學生如何擺弄，甚至踩在他身體上，被催眠學生也沒有任何反應和表現出不適，引得在場學生驚呼。

另外一段視頻中，這位體驗催眠的學生被指令坐在椅子上，隨後其身體也呈現僵直狀態。老師為驗證這位學生已被催眠，往桌子上放了幾張人民幣，稱只要拿到就歸他所有。但這名學生仍坐在椅子上一動不動。隨後，老師作出指令「你只要想到你愛的那位女生的名字，你的身體馬上就可以動起來了。」緊接著，這名學生僵直狀態開始緩解，隨後站了起來。

對於這段視頻，武漢理工大學教務處回應稱，「網傳視頻是發生在學校，何老師的課程一直有開設，之前也有過表演。」

視頻中被催眠的武漢理工大學交通與物流工程學院大一李姓學生表示，視頻中進行催眠的是他們的思政老師何放勳，由於是本學期最後一節課，很多同學希望何老師能在課堂上展示催眠。當時自己坐在前排被老師挑中。

學生在老師下「催眠」指令後即閉上了眼睛進入沉睡狀態。（取材自微博）

「雖說是被催眠了，但意識是存在的，自己是意識不到這是一個被催眠的過程的。我事後也問老師，老師說在催眠的過程中，意識其實是相當清醒的，大腦甚至比平常還活躍。」李姓學生說。

他表示，視頻中有一段，他身體僵硬被懸空放置在兩張桌子中間，有同學踩在他身體上，當時沒有感到太大的重量。「老師讓我在內心暗示，說可能會放一個幾斤重的東西在我的身上，但其實是有一個同學踩在上面的，但我並沒有感到很重。可能被催眠後，內心的感受和外界的實際情情況並不相符。」被催眠時也能聽到別的同學在講話，「但在老師的引導下，你會避開這些聲音。」

「我現在回過頭來看這段視頻，我知道那是我做出的反應，但我事後會想，我當時為什麽要這樣做。就相當於你在做夢的時候，夢裡夢到一切，但你醒來之後會覺得這個夢很奇怪。」李姓學生表示，自己以前不太相信催眠，但這次體驗後覺得還是很神奇的，「而且我感覺到對我恐高有一點緩解。」

武漢理工大學馬克思主義學院官網顯示，何放勳除了教授「思想道德修養與法律基礎」課程外，還開設「潛意識、潛力與暗示」、「心理學」等課程。何放勳並曾被武漢大學邀請開設「壓力管理與心理調適」心理專題講座，稱何放勳為「全國知名、湖北著名臨床心理（催眠）治療專家等。」

催眠術真的存在嗎？中科院物理所曾發文表示，催眠其實是一種深度放鬆和集中注意力的狀態，僅在表面上類似於睡眠。其在現實生活中，有著廣泛且積極的應用。

據百姓關注引述何放勳表示，視頻中的催眠術演示在課後進行，是學生提出想要體驗。催眠是一門科學，「人橋實驗」不會對人體造成傷害。催眠術可以改善人的心理，提高人的潛能，引導人們進入另一個精神世界。