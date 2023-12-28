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24年28億承包除雪惹民怨 遼寧企業被起底

中國新聞組／北京28日電
遼寧本溪道路積雪，除雪速度不佳。（取材自央廣網）
遼寧本溪道路積雪，除雪速度不佳。（取材自央廣網）

「遼寧本溪花28億（人民幣，約3.9億美元）外包環衛卻除不乾淨雪」一事近日引發關注。當地以24年28億元價格，將除運雪的環衛作業外包給一家公司，卻又要求商家「自掃門前雪」，否則將處罰。經媒體報導後，本溪官方於27日發文致歉，而該公司被起底業務能力不佳，24年的長約也引發質疑。

極目新聞報導，本溪日前出現強烈降雪寒流大風天氣。本溪素有「山城」之稱，城區大部分道路坡多路窄車流大，如果積雪不能及時除淨，坡路可能會變成一個個「冰滑梯」。

有關部門雪後除雪不及時，造成民眾多次跌倒、車輛打滑，引發市民吐槽，「除雪進度明顯慢於往年」。

據政府採購中心網站顯示，2023年8月，本溪市主城區環衛作業以24年總價約28億元外包給了「供銷環境科技有限公司」，其中包括除運雪服務。

然而在12月19日，本溪市明山區除運雪指揮部卻發了一則通知，要求轄區單位、商家等在24小時內「自掃門前雪」。文中稱，執法人員在巡查過程中，對拒不接受除運雪任務或除運雪質量不達標、不按時完成除運雪任務的商戶，將實施處罰。

對此，有市民認為，除雪不佳未處罰相關單位，卻要處罰沿街商戶，有失公平。

平山區一條陡坡小路的沿街商戶表示，近日經過媒體報導後，當地的除雪力度加大了，附近幾條街從白天清理到晚上。26日晚上11時許，她看到仍有環衛工和鏟車在除雪，目前店舖所在的道路積雪基本清理完了。

本溪日報融媒體公眾號27日發文說：「市職能部門監管不到位，給市民生活帶來諸多不便，向廣大市民致歉，我們鄭重承諾及時高效完成後續除運雪工作。」該文並稱，官方現已約談涉事企業負責人，要求企業快速配足配齊機械設備，及時完成每一場除運雪任務。

報導指出，這家環衛公司成立於2020年，目前還是一家新興企業，業務能力一直受人詬病。本溪市選擇這家公司之前是否做過相關研究不得而知。央廣網也提出質疑，一次性外包24年服務，是否過於草率？

而這家公司除了負責除雪之外，還要建立和維護轉運站、公廁、智慧化管理系統等等，同時還包括除完雪後的垃圾清掃及轉運等工作，但上述這些工作至今仍尚未完成。

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