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江蘇小學推葷食改粗糧減脂餐 家長搶報名

中國新聞組／北京28日電
四種餐點的對比。(取材自現代快報)
四種餐點的對比。(取材自現代快報)

學校裡的「小胖墩」愈來愈多了，如何控制孩子們的體重，成為了新的難題。江蘇南通市紫瑯第一小學推出了針對全年級兒童的減脂餐，將葷食替換為粗糧並適當減少主食米飯量。減脂餐一推出就受到家長的歡迎，第一天就有81名家長幫孩子報名改吃減脂餐。

小朋友排隊領減脂餐。(取材自現代快報)
小朋友排隊領減脂餐。(取材自現代快報)

現代快報報導，實地探訪紫瑯第一小學食堂，食堂的工作人員正緊張有序地為飯菜裝盤。當天的食譜是蠔油牛肉片、紅燒虎皮肉、萵苣炒蝦仁、炒黃花菜、雞塊山藥湯，主食是白米飯，並配有一個橙子作為餐後的水果。工作人員熟練地打出不同份量的一份份飯菜，並依序送進每個班級的保溫箱。

保溫箱左右兩邊各標示「小肚皮」「大肚皮」字樣。「這主要是針對不同年齡層和不同需求的學生來製定的，也能更大程度地避免孩子吃不下浪費食物。」

學校原本就有了小份、普通份、大份三種分量的選擇，這次加入的減脂餐，成為了學校午餐分量的第四種選擇。

「這次推出的減脂餐，我們是在請教了營養學相關專家後，將食譜中的一「小葷」替換成了粗糧，比如今天是將紅燒虎皮肉替換為紅薯，以後還有玉米等其他粗糧來替換。同時也適當減少正常主食的攝入，比如今年的白米飯就會給減脂的孩子們少配備一些。」學校後勤服務中心副主任陸俊說。

取餐專用窗口。(取材自現代快報)
取餐專用窗口。(取材自現代快報)

報導指出，26日下午，各個班級群裡都收到減脂餐信息，當天，就有81位家長報名。

27日中午11點15分左右，孩子們結束上午的課程後，來到食堂用餐。報名減脂餐的學生們也從專用的保溫箱裡領取到了自己的午餐，四年級的謝同學就是其中一個。

「我感覺自己也有點胖，希望能減肥。平時家裡爸爸媽媽也會管著我少吃點，這次也是爸爸媽媽問了我之後，我願意報名參加的。」謝同學平常在家裡很少會吃紅薯之類的食物，他看到這天的午餐後感覺很滿意。

食堂工作人員忙著打飯。(取材自現代快報)
食堂工作人員忙著打飯。(取材自現代快報)

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