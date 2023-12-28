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揭中國近10億人月入不到2千人民幣 中學者文章遭火速下架

記者廖士鋒／即時報導
中國經濟學者李迅雷近日引述學術研究指出，9.64億人月收入不到2000元人民幣，再次引起關注。圖為上海虹橋火車站候車大廳裡人頭攢動。（新華社）
中國經濟學者李迅雷近日引述學術研究指出，9.64億人月收入不到2000元人民幣，再次引起關注。圖為上海虹橋火車站候車大廳裡人頭攢動。（新華社）

中國經濟狀況，一直是外界關注的議題，經濟學者李迅雷日前公開撰文指出，中國有約9.64億人口的月收入在2000元人民幣（約283美元）以下，該話題隨即衝上微博熱搜榜冠軍，但文章也遭到下架，凸顯議題的敏感性。

中國經濟學者李迅雷日前在第一財經發表「李迅雷：上山容易下山難？從需求側看經濟」一文，當中援引根據北師大中國收入分配研究院2021年發表的調查數據，提到中國月收入2000元以下的人口約為9.64億，消息馬上衝上中國微博熱搜第一。

李迅雷的文章還提到，作為一個擁有14億人口的大國，要進入全球人均GDP排名前25%的經濟體，也就是高收入經濟體，難度很大。世界銀行公布的最新標準是高收入經濟體的人均國民收入（約等於GDP）必須超過1萬3845美元，估計到2035年將調高至2萬美元以上。

但他認為，不用在意所謂的高收入經濟體標準能否達到。並指出他自己曾做過統計，凡是人口規模超過1億人的國家，大部分吉尼係數都在0.4以上，說明人口規模越大，收入分配的「方差」也相應擴大。

他提到，如果通過擴大財政在民生領域的支出，推進財稅改革等使得居民收入持續增加，且快於GDP增速，同時收入分配結構又能改善，那麽，產能過剩問題、外部環境問題、預期偏弱問題等都將迎刃而解。

李迅雷指出，中共中央經濟工作會議提出要統籌化解房地產、地方債務、中小金融機構等風險，「這實際就是下山路上的三大隱患，要確保這三大隱患在經濟減速過程中不引發係統性風險，則一定要給它們注入資金，確保有效需求充足」。

目前這篇文章已在第一財經被下架，使用網頁搜尋到標題點進去無法見到文章，僅在海外部分平台有全文保存。

先前，中國時任總理李克強2020年也曾在兩會上直言，「中國是一個人口眾多的發展中國家，我們人均年收入是3萬人民幣，但是有6億人每個月的收入也就1000元，1000元在一個中等城市可能租房都困難」。引起極大的關注，中國國家統計局旋即指出，這一數據「可以從全國住戶收支與生活狀況調查資料得到印證」。

微博 李克強 兩會

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