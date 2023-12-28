學者指退休年齡太早 全網罵：先解決35歲找不到工作

復旦大學教授彭希哲日前受訪，談及中國退休制度時表示「中國退休年齡還是太早」，遭全網痛罵登上熱搜。圖為福州火車站的外來務工人員。（中新社資料照片）

中國人口老齡化現象嚴重，復旦大學教授彭希哲日前受訪，談及中國退休 制度時表示「中國退休年齡還是太早」，使得現有的養老金制度面臨長期維持的壓力，現行退休年齡應延後。此話一出遭全網痛罵登上熱搜。

香港01報導，彭希哲表示，「中國退休年齡還是太早，當我們是退休以後，我們還有將近30年的時間，要領取養老金，肯定是沒有辦法維持。」他認為，隨着人口老齡化的加速，延遲退休成為了一個必然的選擇。

針對延遲退休會擠占年輕人就業 機會的質疑，彭希哲反駁，退休人員和年輕人幾乎在不同的市場就業，兩者之間並無直接的競爭關係，「一些行業如IT、金融等，對高技能、經驗豐富的老年人才需求旺盛，這些老年人與年輕人共同競爭，不僅可以提高整個社會的就業質量，還可以促進代際間的交流與合作。」

彭希哲建議，政府可以採取激勵措施，如提供培訓和就業機會、完善社會保障體系等，鼓勵老年人自願選擇延遲退休。

不過，彭希哲的言論一出，隨即引發廣泛爭議，有人說他不知民間疾苦，「建議給專家們多增加些工作量吧，他們真的太閒了」。另有網友說：「你先解決35歲找不到工作的事兒吧」。

根據「國務院 關於安置老弱病殘幹部的暫行辦法」和「國務院關於工人退休、退職的暫行辦法」的規定，職工現行退休年齡是男性60歲，女幹部55歲，女工人50歲。