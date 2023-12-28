山區小學缺乏性教育 女孩初經以為絕症竟寫遺書

民眾在鄉村捐贈衛生棉。（取材自中華網）

「月經貧窮」問題此前引起關注，新京報近日到雲南實探公益計畫執行情況，發現在衛生棉等基本物資需求上已較無迫切，不過，一些偏遠山區的女孩們仍缺乏健康的科普，有女孩首次月經來潮竟寫了遺書。

大眾對偏遠山區孩子的認知有何偏差？受公益資助的孩子實際狀況如何？新京報報導，在一般觀念中，都希望接受公益助學的孩子能成為愛學習、有上進心、希望回報社會的樣子。但當走近她們，才發現山區女孩正處於更複雜的環境。

報導指出，近年來，「月經貧困」得到了極大關注，相關的捐贈、幫助已顯成效，可認知上的「月經羞恥」，依然讓偏遠地區女孩的心理，蒙受巨大的影響。一個女孩第一次月經來潮「覺得自己生了大病要去世了寫了遺書」，另一個女孩則被母親冤枉「和別的男人發生了性關係」。

如果說生理知識的缺乏，讓山區女孩的青春期蒙上的一層陰影，那現實的誘惑，則是為女孩的成長增加了更多考驗。

據報導，網路的覆蓋帶來更多知識，卻也讓短片侵占了山區留守兒童的課餘時間。當記者問及女孩對未來自己的想像時，沒有想到回答會是「當演員」，因為看了修復疤痕的視頻，希望「長大要去把胎記、痣和疤一起弄掉」。

另外，外出工作的美好想像，也讓許多孩子生出輟學打工的想法。報導引述山區老師說，最怕放寒假。「大家都回來過年了，有些人愛顯擺，小孩子沒有什麼辨別能力，覺得賺錢挺好，但不知道國中畢業出去務工，能做什麼工作，現在跟孩子說，外面怎麼辛苦或求職怎麼難，他不相信的。」

「我們在公眾籌款時，真的有人質疑我們的捐贈物資中為什麼會有髮箍，但我們研究的數據是，近30%的小學女生最喜歡裡面的髮箍。」機構負責人表示，曾在騰訊公益平台上發起過一個投票 ，超80%的捐贈人認為偏遠地區女孩最苦惱的是事情，是月經羞恥和買不起衛生巾，但實際調查情況則是，近70%的受助女孩正在苦惱的是長胖、長痘的外表焦慮。

報導呼籲，做公益並非簡單捐款，捐款之外，需真的理解受助者。