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柯潔嫌問界M9 47萬買不起 遭網民群起出征

中國新聞組／北京28日電
柯潔發動態說，b友真有實力，卻惹來罵名。(取材自每日經濟新聞)
柯潔發動態說，b友真有實力，卻惹來罵名。(取材自每日經濟新聞)

華為冬季全場景發布會26日公開新車問界M9，新車售價在人民幣46.98萬元至56.98萬元（6.5萬美元到7.9萬美元）之間，是智選車模式下最貴的車型。圍棋世界冠軍柯潔在B站發動態稱「自己是嫌貴買不起」，結果他的評論區就湧進各種謾罵，不到一個小時就達2000條評論。

每日經濟新聞報導，問界M9將於1月26日率先交付，2月26日開啟規模交付，此前問界M9全國已有5萬個小訂，而其正式上市後，2小時內大定突破1萬輛。

圍棋世界冠軍柯潔26日在B站發動態，他稱B友太有實力了，自己是嫌貴買不起，還是多多努力，才能跟上B友「說買就買」的腳步。沒想到這則動態引發網友謾罵，不到一小時他的評論區就湧進2000多條留言，還有網友對柯潔各種「扣帽子」。

隨後柯潔在留言區補充說，留言區被帶歪了，他只是想真誠問一句真的有人可以隨便掏47萬買車嗎？隨後柯潔表示會找時間去線下體驗問界M9，留言區仍被上千條留言霸占。

之後，柯潔再發動態，B站動態再見，並表示從今以後再也不會再發一個動態，說到做到。

報導指出，先前，AITO問界在11月3日宣布，問界M9車型預訂訂單已突破2萬輛。12月26日，余承東在上述發表會上透露，目前M9預訂量已突破5.4萬輛。他並稱公司在過去四年多遭遇了四輪制裁，但是公司挺過來了，「熬過了最困難的寒冬」。

東方證券也在研報中表示，華為鴻蒙智行模式在問界新M7上成功驗證，市場熱度延續至問界M9。

問界M9 26日發布，定位為大型SUV。（取材自澎湃新聞）
問界M9 26日發布，定位為大型SUV。（取材自澎湃新聞）

華為 證券

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