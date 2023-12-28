中國麥當勞再漲3% 13.9元的「窮鬼套餐」這回不漲

中國麥當勞今起漲價3%，13.9元的「窮鬼套餐」不漲價。(美聯社)

中國麥當勞 27日調漲，此為麥當勞中國年內第二次漲價，價格落在人民幣0.5元到人民幣2元，平均漲幅約為3%，在網路上引發熱烈討論。而稱為「窮鬼套餐」的「隨心配1+1」，維持13.9元(約1.95美元)，此次不漲價。

快科技報導，麥當勞方面回應稱，結合近期營運成本的變化，公司決定自2023年12月27日起調整部分產品的價格，平均漲幅約為3%，目前，各點餐管道已經明碼標價。

值得一提的是，1+1隨心所欲套餐並沒有漲價。消費者可在紅區（漢堡、肉捲、薯條、雞塊、雞排）、白區（檸檬茶，可樂飲品或冰淇淋）各選一個隨心所欲，總共人民幣13.9元，與其他套餐相比性價比較高。

值得一提的是，有媒體發現，在近3年內，中國麥當勞每逢12月底都會進行漲價。

麥當勞中國27日就漲價一事回應，結合近期運營成本的變化，麥當勞中國於2023年12月27日起調整了部分產品價格，平均漲幅約3%，已在各點餐通路明碼標價。

公開資料顯示，在近3年內，麥當勞中國每逢12月底都會進行漲價。2021年12月底，麥當勞中國低調的將「隨心配1+1」套餐價格從12元漲至12.9元，同期部分單品漢堡、小食的價格也略有上升，對於整體影響並不明顯。

2022年12月底，麥當勞中國主打低價實惠的「隨心所欲1+1」套餐漲價1元，價格升至13.9元。同時，麥當勞的部分單品也漲價0.5至1元。對於近年來的漲價，麥當勞均解釋為與「原料和營運成本變化」有關。但，麥當勞中國近年來的漲價措施仍引發消費者熱議與不滿。