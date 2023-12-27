與毛誕辰有關？為何中國高鐵、火車站喜歡選12／26開通

福建龍岩至廣東龍川的「龍龍高鐵」12月26日正式開通運營。（新華社）

號稱「亞洲最大火車站」的廣州白雲站12月26日正式啟用。（新華社）

中國在26日、27日短短兩天內，一口氣開通五條高速鐵路，合計里程超過800公里，與此同時，號稱「亞洲最大火車站」的廣州白雲站也在26日正式啟用，引來民眾好奇，為什麼中國鐵路重大建設幾乎都選在12月26日或前後開通、啟用，「難道鐵路部門有什麼傳統嗎？」

綜合陸媒、中國國家鐵路集團網站消息，12月26日，成自宜高鐵（四川成都至自貢至宜賓），汕汕高鐵（廣東汕頭至汕尾）汕頭南至汕尾段，龍龍高鐵（福建龍岩至廣東龍川）龍岩至武平段等同時開通營運，三條新高鐵路線合計里程近500公里。

此外，號稱「亞洲最大火車站」的廣州白雲火車站也在12月26日正式營運。車站共有地上3層、地下4層，設有3條正線、21條到達出發線，21個客運站台面，將觸及京廣高鐵、京廣鐵路、廣梅汕鐵路、廣茂鐵路等多條線路列車的經營，將形成方便快捷、高效轉乘的綜合立體交通樞紐。

由於與鐵路有關的新路線開通，以及新車站啟用都發生在12月26日，這究竟只是「碰巧」，還是「別有用心的安排」，在中國媒體報導留言區裡引起中國民眾熱議。

例如「觀察者網」報導評論區裡，就有網友稱，新高鐵都在12月26日開通，其實「是鐵路部門的傳統」。該網友指出，「京廣鐵路」是在2012年12月26日通車，至此之後，後面新的高鐵路線幾乎都選在這天通車。

京廣鐵路是目前中國距離最長、經過省份最多的南北向高速鐵路。根據記者查找，京廣鐵路三段組成路線之一的「武廣高鐵」（今京廣高鐵武漢 站到廣州南站段）也是在2009年的12月26日通車。

另，包含蘭新高鐵（哈密至蘭州西段）、貴廣高鐵、南廣鐵路等多條高鐵路線都是在2014年12月26日通車，後續幾年建成的高鐵也多選在12月26日或在12月通車。

圖為1949年末搭乘火車訪蘇途中的毛澤東。（取自知乎）

由於12月26日恰好是已故中共 領導人毛澤東冥誕，有網友因此提問，難道是鐵路部門欲透過新成就來「告慰主席」？

中國網友指出，中國的鐵路是毛澤東一手擴建的，「那些年中國修建了無數的奇蹟工程鐵路，比如寶成鐵路，成昆鐵路，都是工程奇蹟」。此外，毛澤東生前對鐵路青睞有加，「離京視察都是坐火車專列，而不喜歡搭飛機，可以說鐵路就是他生活的一部分」。

有網友因此認為，高鐵選在毛澤東誕辰紀念日這天通車，相當具有「紀念意義」，好似「用輝煌的成績，向毛委員報告：在您的指引下，我們的祖國愈來愈強盛，我們的前途愈來愈光明。」

另有網友提到，12月26日靠近新年元旦假期，選擇在這天通車，也可在假期出行高峰期前增加運能。