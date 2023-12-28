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中非法代孕灰色產業鏈… 「卵妹」分3等級標價 還可「選寶寶性別」

中國新聞組／北京28日電
廣州番禺一間地下代孕灰產機構，提供賣卵、賣精、代孕等「一條龍」違法服務。（取材自澎湃新聞）
廣州番禺一間地下代孕灰產機構，提供賣卵、賣精、代孕等「一條龍」違法服務。（取材自澎湃新聞）

中國代孕黑市猖獗，廣州番禺有代孕機構被爆涉嫌提供賣卵、賣精、代孕等「一條龍」違法服務。機構甚至還會將20歲至25歲的「卵妹」，依照身材、長相、學歷分等級明碼標價；更標榜只要各戶錢得足夠，還可培養胚胎「篩選寶寶性別」。

澎湃新聞報導，有記者在百度搜尋「代孕」相關關鍵字，發現驚人地下代孕灰色產業，甚至幾個小時後就接到自稱是代孕機構的電話，推銷全套代孕服務。

這家名為「幸孕星」的代孕機構聲稱，能提供賣卵、賣精、試管胚胎、選性別、代孕等一條龍服務，在北京、杭州、長沙、廣州有四家分公司，已將違法代孕做成「灰色產業」。

該地下代孕機構工作人員坦言，他們會以高昂的現金為誘惑，吸引年輕女孩子前來「賣卵」，或者直接將「卵妹」業務外包給第三方公司。代孕公司會依「卵妹」身材、外表、學歷、是否與賣家見面等，將她們分成不同等級；如果是「面捐」，機構甚至承諾客戶，可以當面留存「卵妹」的指甲或頭髮。

代孕公司人員表示，客戶一旦確定「卵妹」後，機構會在「卵妹」例假後開始打促排針，保證一次取18顆卵子，取卵時會進行半麻，後續培養胚胎還會進行「胚胎性別選擇」，讓客戶挑選寶寶性別。

該地下代孕灰產機構也表示，只要錢到位，「選性別」、「雙胞胎」等他們都可以做到。

據報導，因涉及到賣卵、賣精、代孕等行為，該地下代孕灰產機構表示，嬰兒在出生前可以租一名「媽媽」在醫院建檔，方便未來騙取「醫學出生證明」，一條龍代孕的非法服務報價人民幣88萬，保證客戶「兩年內抱上娃」。

目前，廣州公安局番禺分局表示將前往現場核查。廣州市衛健委表示，會盡快轉派相關部門。

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