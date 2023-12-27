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疑非洲留學生發文「歡迎來中國白吃白喝白嫖」 引發眾怒

中國新聞組／北京27日電
網名為山大留學生的帳號發布「歡迎來中國，白吃白喝白嫖」，引發中國網友的憤怒。( X平台帳號截圖)
網名為山大留學生的帳號發布「歡迎來中國，白吃白喝白嫖」，引發中國網友的憤怒。( X平台帳號截圖)

來自非洲的留學生在中國享受「超國民」待遇，多次在網路上引發議論，近日傳出有山東大學的非洲留學生在網路上發文，稱「歡迎來中國，白吃、白喝、白嫖」，引發中國網友憤怒。

新民週刊2018年7月曾發表題為「一個留學生配三個學伴，學伴以女性為主，山東大學留學生學伴制度再惹爭」文章，指2018年山東大學學伴制度改革，升級為一個留學生配三個學伴，引發網上留學生特權的爭論。山東大學國際事務部曾回應，學伴活動合法正當，自由報名，不存在強制，但中國的網友顯然還是無法接受。

近日，網上又流傳一張截圖，顯示名為「山大留學生」、頭像為非裔的網友在微博發文「歡迎來中國，白吃、白喝、白嫖」，同時附上一張三名非洲男留學生與三名中國女學生的合照。這段貼文在網上流傳後又引起了軒然大波。

然而給予外國留學生超國民待遇的學校並不只是山東大學，中國有許多大學都分有「留學生宿舍」與「本國學生宿舍」。「留學生宿舍」一到兩人一間，有獨立浴室及廚房，門鎖也是最新的刷卡是自動鎖，但對於這樣的差別待遇，中國學生敢怒不敢言。

此外，中國-非洲商會在今年4月發文表示，每一名外國留學生能領到的留學金額約在60萬人民幣的援助，許多非洲穆斯林的生活都非常豐富，通過這樣的方式積極引進了10萬多名非洲大學生來華學習。也有網友聲稱，他的學校要求每個學生家庭都要認領非洲穆斯林回家。

同時，網路上也流傳一組數據，自從山東大學開始實施「學伴制」之後，短短5年愛滋病患增加292.5%。網友表示如此高比率的愛滋病就連妓院可能都辦不到。

對此，不少網友表示氣憤，「中國百姓不但養貪官還要養這些！」「為了利益，沒有底線，毫無廉恥。」「但凡中國人有點骨氣，都不至於這樣。」

留學生 非裔 微博

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