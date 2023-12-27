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南昌市長退休回鄉當農民 13年後成「網紅」吸粉逾33萬人

中國新聞組／北京27日電
李豆羅在家鄉犁地。（取材自新京報）
李豆羅在家鄉犁地。（取材自新京報）

曾任江西省南昌市長的李豆羅2010年退休後，回到家鄉當農夫，除了當農民，77歲的李豆羅還有一個「網紅」身分，為了推廣當地農產品，李豆羅開通抖音號，帳號至今已經累積33.6萬粉絲，獲得344.4萬個讚。

來源：YouTube

極目新聞報導，李豆羅於1946年出生在南昌市進賢縣前坊鎮西湖李家村，從一名村黨支部書記幹起，2000年成為南昌市市長，後又擔任南昌市人大常委會主任。

2010年1月22日上午，李豆羅以南昌市人大常委會主任的身分在人大會上作完報告，4個小時後，他就回到自己的老家西湖李家。李豆羅笑稱，「從農民到市長花了40年，從市長到農民只花了4個小時。」

李豆羅說，回到西湖李家後，就徹底告別官場，「離開了就徹底離開，安心做農夫」，每年老幹部的團拜會之類都不再參加。

李豆羅曾在受訪時談到「市長」和「農民」兩個身分的不同，他說，「當市長，費心力，心累，又要把經濟工作搞上去，又要把市容市貌搞好；當農民，身體很勞累。所以一個是心累，一個是體累。」

不過李豆羅退而不休，他深知在家鄉開發鄉村旅遊潛力巨大，為了幫助家鄉人民提高經濟收入和生活水平，帶動地方經濟發展，他放棄都市安逸的休養生活，回到家鄉致力推廣鄉村旅遊產業。

歷經13年的努力，李豆羅帶領昔日一個貧困落後的窮山村，變成「中國幸福村」、「全國文明村」、「全國美麗鄉村示範村」，並先後在省、市、縣和全國獲得了47個獎項。李豆羅也先後獲評「全國三農人物」、「中華文化人物」、「中華慈孝人物」等榮譽。

為了推廣當地農特產品，老市長緊跟潮流，2020年4月開通抖音帳號「中國美麗鄉村西湖李家」，帳號簡介裡，李豆羅寫著：為家鄉西湖李家代言。

除了在影片中分享日常生活、推廣土特產，李豆羅還會結合自身經歷向網友們分享為人處世的道理，他在短視頻平台上頻頻出鏡，也引發網友關注。截至今日，他一共拍攝436個作品，累積33.6萬粉絲，獲得344.4萬個讚。

被問到對粉絲量和點擊量是否滿意時，李豆羅曾表示：「對流量滿意不滿意，我現在不問這個東西。我就問，社會效果如何？對社會有好處嗎？是正能量嗎？對年輕人有意義嗎？只要對社會有好處，對年輕人有好處，我就很滿意。」

抖音 退休

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