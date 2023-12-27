我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回顧2023／南加華人圈的「酸甜苦辣鹹」是…

李善均輕生 歐美媒體頭版報導「奧斯卡獎男星離世」

4年多遭4輪制裁… 華為新車上市 問界M9訂單5.4萬

記者林宸誼／綜合報導
問界M9 26日發布，定位為大型SUV。（取材自澎湃新聞）
問界M9 26日發布，定位為大型SUV。（取材自澎湃新聞）

華為新車問界M9及華為冬季全場景發布會上，問界M9超越華為nova12系列手機成為發布會主角，新車分為四個版本，售價區間在人民幣46.98萬元至56.98萬元（6.5萬美元到7.9萬美元）之間，是智選車模式下最貴的車型。

來源：YouTube

華為常務董事、終端BG CEO、智慧汽車解決方案CEO余承東表示，問界M9的預定已經達到5.4萬輛，將於明年2月26日批量交付。「公司在快速發展、崛起過程中，過去四年多遭遇了四輪制裁，尤其第二輪制裁，業務跌入谷底，極端困難，但我們挺過來了，沒有死掉，熬過了最困難的寒冬。」

界面新聞報導，問界M9定位大型SUV，基於全新平台打造，提供增程和純電兩種動力形式，百公里加速時間分別為4.3秒和4.9秒。

余承東再次強調，花了3年時間打造問界M9，是1000萬元內最好的SUV。問界M9為鴻蒙智行首款全景智慧旗艦SUV，搭載華為高階智慧駕駛，全車配備27個感測器，車身鋁合金體積占比高達80%。

在續航方面，增程式的52度電池版本CLTC工況下綜合續航達到1402km，純電續航275km；純電版搭載華為「巨鯨」800V高壓電池平台，充電5分鐘續航150km，CLTC工況下續航達到630km。

澎湃新聞報導，賽力斯汽車總裁何利揚表示，賽力斯位於重慶的工廠正在抓緊提升產量，並已經開啟了每天兩班倒的生產模式，他透露，截至目前，問界新M7大定已超12萬輛，其中超過60%的用戶選擇智駕版，明年1月開始月交付能力將達到3萬輛。

在問界M9及華為冬季全場景新品發布會上，華為還發布了新款手機nova12系列，nova系列在華為內部定位中階，與Mate和P系列錯開競爭。在華為Mate 60系列透過先鋒計畫發售幾個月後，nova 12系列同樣透過先鋒計畫進行了發售。這也說明，華為在手機晶片儲備上應該是充分的。

華為終端BG首席運營官何剛介紹，nova 12系列採用了達芬奇人像引擎和第二代物理可變光圈，帶來更好的影像體驗。

華為官方商城沒有介紹nova 12系列採用的晶片。按照華為之前Mate 60系列先鋒計畫的慣例，華為不會主動介紹機器採用的晶片資訊。

從華為商城發現，即使nova 12系列即將發售，但華為Mate 60系列仍未「即買即得」。

nova系列共有三款，分別是nova 12、nova 12 Pro和nova 12 Ultra，價格人民幣2999元起。

問界M9車內設有投影屏及冰箱等。(視頻截圖)
問界M9車內設有投影屏及冰箱等。(視頻截圖)
問界M9上市，華為董事長余承東在發布會現場介紹車款。(取材自長江日報)
問界M9上市，華為董事長余承東在發布會現場介紹車款。(取材自長江日報)

華為 晶片 SUV

上一則

援助甘肅震區 加拿大鵝羽絨衣疑被倒賣 官方、閒魚皆否認

下一則

成自宜、龍龍、汕汕… 大批高鐵密集開通

延伸閱讀

華為10大黑科技上車 問界M9休旅車重磅登場

華為10大黑科技上車 問界M9休旅車重磅登場
中國10月手機銷量 華為Mate 60 Pro位居第2位

中國10月手機銷量 華為Mate 60 Pro位居第2位
華為平板電腦出貨量成中國第一 年增高達90%

華為平板電腦出貨量成中國第一 年增高達90%
華為智選車設鴻蒙智行門市 明年衝上800家

華為智選車設鴻蒙智行門市 明年衝上800家

熱門新聞

小米董事長雷軍。（取自雷軍微博）

這款手機10天熱銷近150萬支 中國科技大佬：水到渠成

2023-12-18 10:39
朱令曾被稱為清華才女。（視頻截圖）

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

2023-12-22 22:44
C919在香港展示期間曾開放媒體登機參觀，圖為C919的經濟艙。（新華社）

中國國產客機C919最新售價曝光 比波音、空巴同型機便宜

2023-12-24 01:39
朱令與母親朱明新。(取材自三聯生活周刊）

清華鉈中毒案 嫌疑人孫維「辦不下去」 扯上江澤民

2023-12-24 13:33
第一位在俄烏戰爭前線陣亡的中國士兵趙睿（右二）。（取材自微博）

重慶小伙趙睿扎波羅熱陣亡 成第一位在俄烏戰爭戰死中國士兵

2023-12-22 19:50
中國近期多種呼吸道疾病同時延燒，防疫專家鍾南山分析，除了天氣驟冷的因素外，長期戴口罩也會使自體免疫系統無法正常發揮作用。（新華社資料照片）

呼吸道疫情嚴峻 鍾南山分析2原因：不建議長期戴口罩

2023-12-23 12:33

超人氣

更多 >
這個工作年薪逾14萬 卻最多人想離職

這個工作年薪逾14萬 卻最多人想離職
捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲

捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲
成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免

成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免
這五道菜 美食評論員上餐館不會點

這五道菜 美食評論員上餐館不會點
華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？

華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？