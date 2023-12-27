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除夕不放假被罵 證監會1個理由宣布當天股市休市 為何也被罵?

中國新聞組／北京27日電
上交所宣布，除夕當日休市。(取材自財聯會)
上交所宣布，除夕當日休市。(取材自財聯會)

中國國務院辦公廳排定明年農曆除夕（2月9日）不放假被罵翻後，近日轉而下發通知給各地，強調鼓勵各單位「安排職工在除夕休息」，中國證監會26日也隨即宣布，除夕當天股市休市，但網友同樣不買帳，怒批「除夕都不是法定假，憑什麼休市」。

來源：YouTube

國務院排定除夕不放假引發民怨，網友紛紛在微博相關新聞區強調，除夕比過年還重要，「年夜飯一定要吃」，反問官方到底是有什麼業務不辦不行，非得當天辦？「沒有年假的人要怎麼休假」？聯合國大會日前決議把中國春節列假日，再度掀起對中國除夕沒有放假的不滿。

新華社報導，中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發「關於做好2024年元旦春節期間有關工作的通知」，強調：「鼓勵各單位結合帶薪年休假等制度落實，安排職工在除夕休息。」此前，字節跳動、騰訊、美團、新浪、網易、滴滴等大型民營企業相繼宣布除夕放假，許多公司還表示不會占用員工年休假的額度。

中國證券報報導，中國證監會有關部門負責人表示，證監會組織證券交易所、期貨交易所、中國結算等做了專門研究，制定了2024年全年的休市安排，特別是明確了「除夕當日休市」。談及上述考慮安排，有關負責人稱，一是符合鼓勵除夕放假的政策導向；二是貼近投資者的交易習慣；三是順應市場呼聲。

有網友對此表示，「不放假為什麼休市」、「怕你們晚上吃不下餃子」、「大家都上班，你憑什麼休市？」對政策表達不滿。

國務院 證券 投資

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