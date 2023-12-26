青年怕失業被家人發現 圖書館成避難所

鄭州大學的一處圖書館內，學生正在讀書備考；示意圖。（路透）

今年稍早中國青年失業率達到紀錄新高的21.3%，後來當局以須改善統計方法為由停止公布該項數據。不過失業者並未因此消失，而是把各地圖書館 當成庇護所，藉此離家透氣或避免向親人說明他們失業了。

華爾街日報報導，中國官方數據顯示失業率約為5%，但經濟學家指出，該數字低估就業 市場上的挑戰，因為大部分的農村人口被排除在調查外，且也不能反映近期失去全職工作者，畢竟該調查將每周工作一小時以上者都計入就業人口。

失業者雖未在官方統計完整呈現，有的卻在各地圖書館出沒，將之當作失業避難所。例如曾任職於某私募股權基金公司、失業兩年的36歲女子Qin Ran，就把北京一處公共圖書館當作思考未來人生的地方，在裡面滑社群媒體、準備研究所入學考，希望透過升學 來延後求職時間。

她也開始注意到，每天會有一些年齡相近或更年輕者來到該圖書館，彼此聊天時雖不提工作，但大家心照不宣的是他們都沒有工作。報導指出，對於要找地方打發時間、向親人隱瞞失業的人，圖書館比起咖啡廳、公園之類是不用花錢又相對舒適的去處。

曾在電商巨頭阿里巴巴從事風險控制、35歲廣州女子Echo Wan在10月時因不願調到新團隊而離職。如今，她白天會到廣州一間圖書館閱讀、休息或投履歷求職，晚餐時間過後離開圖書館，和失業前一樣在晚上9時前回家，假裝仍在工作。

她和女兒、丈夫與公婆同住。雖然丈夫已知情，但公婆仍被蒙在鼓裡。她說，要是公婆發現，就會要她待在家裡生第二胎。面對比預期艱困的就業市場，雇主對她的履歷反映冷淡。她說，後悔未在阿里巴巴尋求更多內部機會，而現在不比過去經濟昌盛的日子，職涯相對困難。

上海的33歲居民Howie Huang則在今夏失去資訊科技相關職位，失業後每天到上海浦東圖書館，除了寄出數百份履歷，也透過公開張貼的網路日記來排解焦慮，寫出他如何隱瞞失業消息不讓父母知道，以免他們掛心。

他受訪時說，日本人在過去經濟蕭條時會待在公園，現在自己也面臨相同處境，前往圖書館感覺是自然而然的事。他兩年內被開除2次，令曾歷經10年向上流動的他備感警覺；他後來雖已成功求職，但新工作單趟通勤時間達80分鐘。

25歲的女性Tian則常到成都郊區的一間私營圖書館，她越來越懷疑自己讀大學是否是浪費時間。她2年前畢業後，希望求取穩定的公職，但這意味要和數百萬人在考場上一較高下，錄取率卻僅約2%，而她已經落榜一次了。