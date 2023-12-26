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河南民間棋王疑塞肛珠作弊 奪冠被爆「浴缸門」風波

中國新聞組／北京26日電
顏成龍(右)獲得2023年全國象棋民俗棋王爭霸賽冠軍，加冕「民間棋王」。（取材自米修體育）
顏成龍(右)獲得2023年全國象棋民俗棋王爭霸賽冠軍，加冕「民間棋王」。（取材自米修體育）

2023年全國象棋民俗棋王爭霸賽總決賽日前在海南陵水收枰，河南棋手顏成龍獲得冠軍並收穫獎金人民幣10萬元（約1.4萬美元）。賽後傳出「浴缸門」風波，有媒體質疑顏疑似使用「肛珠」作弊，不便在馬桶排「肛珠」，所以在浴缸排。對此，顏否認曾作弊。

來源：YouTube

自媒體「米修體育」報導，顏成龍1975年出生，原籍河南省南陽市鎮平縣。2021年第14屆全運會群眾比賽象棋決賽，顏成龍贏得男子個人冠軍。本次，顏成龍又獲得2023年全國象棋民俗棋王爭霸賽總決賽冠軍，加冕「民間棋王」。

賽後，顏成龍從飯店退房後，飯店工作人員發現浴缸裡非常渾濁，疑似有排泄物。事情很快就傳了出去，有自媒體猜測顏成龍在比賽時使用了「肛珠」作弊，賽後需要在浴缸裡把「肛珠」排出來並清洗。

顏成龍傳出「浴缸門」風波，疑似使用「肛珠」贏得比賽，此為示意圖。（取材自米修體育...
顏成龍傳出「浴缸門」風波，疑似使用「肛珠」贏得比賽，此為示意圖。（取材自米修體育）

「肛門珠」是這兩年在西洋棋圈出現的一種新型的作弊手段，簡而言之就是棋手透過在肛門裡藏入可收發訊息的智慧肛珠來作弊。其原理類似摩斯電碼，棋手看過棋局後，透過括約肌有節奏地張弛收縮，把訊息傳達給電腦，後者分析棋局，然後用震動的高低頻刺激棋手的直腸神經。

25日下午，中國象棋協會對「浴缸門」事件做出回應。通報稱，經查，顏某某於17日當晚與他人在房間飲酒，其本人於18日在房間浴缸內排泄，破壞酒店公物，違背公序良俗，性質惡劣。根據已了解的情況，目前無法證實顏某某存在自媒體猜測的「肛珠」作弊行為。

對顏某某作出以下處罰決定：1、收回顏某某在2023年全國象棋民間棋王爭霸賽中的全部獎項、獎勵稱號，不予發放獎金；2、自處罰決定作出之日起一年內，取消顏某某參加象棋賽事相關資格。

網友稱，「一泡屎毀掉一切！說明素質決定成敗！」「既然沒有證據，處罰的依據是什麼呢？」「我只好奇怎麼把棋譜透過鋼珠傳給人工智慧又怎麼把對策傳輸回來？沒人科普一下嗎？」「有一種證據叫不可證偽，我不能證明你真的用鋼珠，但是你能證偽為什麼要在浴缸拉屎嗎？如果你的理由不充分，目的不明確，那麼我就有理由質疑你。記住，是質疑，不是懷疑。」

另據上游新聞報導，顏成龍26日回應媒體稱，因為拉肚子實在沒憋住，才在浴缸內排便。事後，他也沖了浴缸但沒沖乾淨，「協會處罰我了，我在和他們溝通著呢。」

中國象棋協會通報全文。（取材自米修體育）
中國象棋協會通報全文。（取材自米修體育）

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