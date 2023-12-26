「取消退休金」 江蘇居委會禁養家禽通知書惹議

江蘇宜興一社區傳出禁養家禽，引起熱議，此為示意圖。（取材自微博）

最近，網路上流傳著一則關於江蘇宜興市屺亭街道三陽社區居委會的整改通知書。通知書指出，發現某位住戶養家禽家畜，要求其限期整改，否則將取消村級退休金 以及社區其他一切福利 。

極目新聞報導，12月25日，三陽社區工作人員證實這份通知書的真實性，並解釋「村級退休金」是指社區向60歲以上居民發放的退休金，與農保退休金無關。工作人員表示，不讓養家禽家畜是為了農村環境著想，會給予村民相應補貼。

宜興市相關部門官方人士表示，經調查，該通知書是三陽社區發出，相關通知內容尚未執行。對此，屺亭街道命令三陽社區立即撤銷通知書、廢止積分評估辦法，並對社區相關責任人進行調查處理。

這一系列政策引發社會的廣泛討論。從專家的角度來看，這些政策的推出是出於保護環境、保障人民生活和促進農業永續發展的考量。然而，農民的生計和傳統養殖方式受到了影響，引發一定程度的不滿和質疑。

對此，不少網友紛紛表示「農民養家禽都不可以了嗎？以後農民啥都不幹全靠政府補貼過日子？」「農村都禁止確實有點過分」。

先前三陽社區工作人員表示，社區並沒有明文規定禁止居民養家禽家畜，只是不建議他們養。社區沒有權力不給居民政審、開證明，更無權不讓居民入黨。