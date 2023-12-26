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遼寧1市要求除雪掀民怨 指揮部：逾時罰沿街商家

中國新聞組／北京26日電
圖為本溪各機關企事業單位、志工服務團隊在進行清雪除冰。（取材自上觀新聞）
圖為本溪各機關企事業單位、志工服務團隊在進行清雪除冰。（取材自上觀新聞）

在社群平台上，多條抱怨遼寧本溪除雪不佳的影片都獲得數千個讚。「今年除雪怎麼這樣差？」成為不少市民的共同疑問。

央廣網報導，「5天了沒除乾淨雪，現在怎麼還要罰我們呢？」12月19日晚8時，遼寧省本溪市明山區市民白玉在手機上看到一則來自明山區除運雪指揮部的通知。通知要求：沿街單位、商家等要在24小時內清除門前積雪，否則將實施處罰。

臨街做生意多年的白玉對於「門前三包」並不陌生，但今年這一通知的措辭和除雪現狀讓她有些難以接受，「馬路好幾天沒整乾淨，咋不見追究誰責任呢？」

12月13日20時到12月15日12時，遼寧普降大雪，本溪經歷了兩場雪，市區總降雪量達14.6毫米。雖然是大雪，但依據往年經驗，「凌晨就能聽見除雪車的聲音，一般第二天就能除個差不多，能正常出門。」讓白玉意外的是， 12月15日到12月19日的除雪進度明顯慢於往年。

12月19日晚，明山區除運雪指揮部發布通知，要求沿街單位「自掃門前雪」。白玉認為，這次除雪不力，未處罰相關單位，卻要處罰沿街商戶，有失公平。

「沒看到多少除雪車，都是環衛工在『手動』除雪。」白玉說。這個說法得到了環衛工人王芹的進一步印證。「我們已經連續幾天從早到晚加班，累得不行。」

報導稱，2023年8月，本溪市主城區環衛作業以24年人民幣28億元（約3.92億美元）的價格，外包給「供銷環境科技有限公司」，其中包括除運雪服務。「主馬路靠機械沒問題，但是那些大坡溝坎就得靠人工，著急不起。」負責人也坦承，今年是政府外包環衛服務的第一年，需要時間理順合作關係、進行磨合。第一場雪後，市裡召開了調度會，外包公司也進行了表態、檢討，「第二場雪後做得就逐步好了起來。」

網友抱怨除雪不佳。（視頻截圖）
網友抱怨除雪不佳。（視頻截圖）

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