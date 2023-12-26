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「富豪之子」解清帥直播帶貨 為何網友不埋單

中國新聞組／北京26日電
解清帥與家人首場直播帶貨。（取材自紅星新聞）
解清帥與家人首場直播帶貨。（取材自紅星新聞）

河北億萬富豪解克鋒找回失散兒子解清帥，本是一件感動全網之事，但解清帥趁著高流量直播帶貨卻引起網友批評。

紅星新聞報導，尋親成功的富豪之子解清帥直播帶貨，帳號粉絲數為289萬人，雖然看似直播成績不錯，但引發了相當多的反感。在新聞評論區可以看到，不少網友都表示不滿。「原以為找到了家人，原來是找到了家人們」、「流量的盡頭是帶貨，都想靠流量撈一筆」、「說白了就是紅了撈一把」，這類批評、挖苦的評論可謂俯拾即是，甚至有網友舉報解清帥的直播。

報導指出，直播帶貨在當前的輿論場裡很容易沾染負面色彩，因為偶發事件獲得大量關注的新聞當事人，貿然開啟直播，很容易產生「不勞而獲」、「趁機撈錢」的觀感。

這事件不失為一個提醒：對於有一定知名度的公眾人物來說，直播帶貨確實是一個「來錢快」的行業，但這不僅是一份工作，同時也是一種面向公眾的形象經營。流量並非完全是中性的，人氣的來源有很多種，喜愛、同情、厭惡，都是一種流量。試圖變現這些流量時，如果缺乏對大眾感知的理解，無法和大眾達成默契的共識，那麼就會產生過大的形象反差，造成人物形象的撕裂。

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