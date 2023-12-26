為了5萬仲介費談崩 杭州女年底賣房少賺100萬元

示意圖。(取材自錢江晚報/視覺中國圖)

杭州一名女子年初因為5萬人民幣(下同，約7006美元)中介費喬不攏，沒能成功賣掉房子，到年底一看，房子跌了100萬(約46萬美元)。

錢江晚報報導，今年3月份，杭州二手房迎來一波回暖，當月二手房成交量突破萬套，不少房東 藉機掛牌賣房。當時，小龔出於置換需求，也考慮把房子賣掉。

這間套房位於濱江區某學區 範圍，面積89方的小戶型，小龔根據彼時的行情，以500萬出頭的價格掛牌。不久後，便有意向買家看中，覺得各方面都合適，但最終卻卡在中介費上。

依照仲介機構的收費標準，這套房總價500多萬，買賣雙方需各負擔5萬塊仲介費。當時，買家要求房東付一半，但在小龔的一貫認知裡，中介費一直是由買方承擔的，因此便沒有答應，這場交易也就不了了之。

現在一想起年初那次交易，小龔就悔不當初，因為5萬中介費而錯失賣房的好時機。到現在，小龔的這棟房子只能賣400多萬，9個月時間，房子少賣近100萬。

其實，不只是小龔的房子，今年以來，諸如錢江世紀城、未來科技城、申花、良渚等熱門板塊二手房價 均有不同程度的跌幅，「以價換量」的情況非常明顯，房東要賣房需「讓利」購屋者。

有的房東錯過時機，但也有房東借勢高價搶跑成功。去年下半年，小葉把蕭山寧圍街道的房子掛牌出售，89方戶型以330萬總價掛牌，價格是社區同戶型最貴的房源。因為裝潢設計風格符合年輕人美學，掛牌後不久便出現不少意向買家，甚至有一次只差臨門一腳就能成交，但最終都因價格問題沒談攏。

對於價格，小葉不願鬆口，「當初裝修花了很多心血，不想就這麼賤賣。」