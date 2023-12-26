豈有此理？奔馳新車剛啟動就故障 門市堅決「不退不換」

圖為廣西鵬龍天合汽車銷售服務有限公司外景。（取材自微博）

廣西一名男子花了44萬元人民幣（下同，約6.1萬美元）買的奔馳車，沒想到剛啟動就故障，但4S店稱只能更換故障電瓶，不能換車，更無法退車。

上游新聞報導，12月7日，秦姓男子一家人從玉林開車到南寧提車。秦男的妻子孫女表示，當天下午進店後，銷售顧問先拿出各種交車資料讓秦男簽字，秦男看了車輛外觀並核對車架號碼後就簽字了。「簽完字後，我們才啟動車子，沒想到油門還沒踩，儀表板上的引擎故障燈亮了。」

孫女說，銷售顧問稱到門市維修部消除故障碼即可，但一家人吃完晚餐過後，銷售顧問告知他們檢查出是車輛的48伏電池故障，需要更換。

秦男懷疑4S店隱瞞故障，「交車的第一步應該是驗車，但我一來銷售就讓我趕緊簽字，怎麼會那麼巧，我簽完字後，車輛就出問題了」。

「更換電瓶，新車就有維修紀錄，車價大打折扣。並且這樣一輛有故障的車，我們也不敢開。我們的訴求很簡單，要麼換車，要麼退車。」秦男夫婦說。

對於秦男懷疑4S店隱瞞車輛故障的問題，門市表示，交車前共進行了三次PDI檢測 （新車售前檢查），均未查出問題，不存在隱瞞故障。

關於門市的取車流程，市場經理冼先生表示，銷售帶消費者確認車架號碼並上車啟動車輛確定沒問題後才簽字、交車；至於電瓶故障的原因，目前無法確定。

售後經理胡先生表示，若車輛未登記上牌，他們還能申請退換。但車輛已登記上牌，進入售後環節，未達「三包法」規定的退換條件。他們只能為這輛車更換故障電瓶，並給予車輛延保、後續保養等關懷補償。

一開始對於門市提出的方案，秦氏夫婦表示不能接受。經過連日協商，雙方就關懷補償的內容達成一致，秦男同意了更換電瓶的方案。4S店方面表示，車輛的電瓶目前已在運送途中，預計月底就能完成更換。