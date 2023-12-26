長沙2住戶「互開震樓器」 搬走後留下 鄰居好崩潰：每天咚咚咚

電器平台上出售的震樓器，價格從幾十元到數百元不等。（取材自瀟湘晨報）

湖南長沙一處小區有兩戶人家因噪音問題發生爭執，樓下住戶一怒之下裝了「震樓器」，樓上住戶疑似不堪其擾也裝了震樓器反擊，結果受害最深的卻是與他們同住一棟樓的鄰居，「每天就是咚咚咚的聲音，平常在家也休息不好」。目前，物業、社區、派出所等多方已介入協調雙方糾紛。

瀟湘晨報報導，住在長沙開福區德峰小區C2棟8樓的歐陽女士表示，今年7月時，同一棟樓的9樓與10樓發生爭執，雙方互開震樓器對抗，結果兩戶人家卻先後搬家，留下震樓器持續作響，讓他們這些住在周遭的鄰居困擾不已。「就是有很大的聲音，咚咚咚咚，還有像滾輪摩擦地面的聲音，從早到晚隔一段時間就響一會」，歐陽女士說，儘管物業、社區、警方多次介入協調，中途震樓器也停止一段時間，但最近震樓器又開始響了，「每天就是咚咚咚，在家也休息不好」。

據該小區的物業品質部工作人員劉先生說法，9樓住的是業主的女兒，10樓是育有小孩的家庭，一開始是9樓覺得樓上的小孩吵鬧，就上樓理論，結果雙方發生衝突，9樓女子還一度拿刀上去，10樓住戶反擊踹了9樓一腳，「之後9樓就買了震樓器震樓上，然後自己搬走，10樓住戶過了兩個月也搬走了」。

幾個月後，9樓女子搬回來住，鄰居又聽到震樓器的聲響，物業管理方懷疑是10樓住戶也裝了震樓器，於是將10樓斷電，也就真的沒有震樓器聲音了。

報導說，開福區秀峰街道東華社區工作人員諶麗蓉表示，10樓住戶曾說家裡有個多動症的特殊寶寶，已經在接受治療，在9樓的女兒入住之前已在該戶住了幾年，都沒被反應過噪音問題。

10樓業主受訪時則否認有裝震樓器，並稱早已在9月搬家。他同時喊冤，「我家不吵啊，我家一個小孩上幼兒園，吵什麼？我們晚上10點半就睡了，早上7點多起床，樓下那個人作息不規律，覺得我家吵，她爸爸媽媽在這住了五年都沒事，她來住了兩個月就覺得我家吵，她還上來斷過我們家的電」。他也表示，已透過物業與對方協商中。

究竟裝震樓器影響其他住戶是否違法？網購平台上目前販售多款震樓器，價格從幾十元到數百元人民幣不等，有的還有遙控功能，可透過手機遠端控制開關機。