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5毛1份賣27年「讓山區孩子吃飽」 浙江「早餐奶奶」走了

中國新聞組／北京25日電
「早餐奶奶」擺早餐攤27年，堅持不漲價。（取材自天天看點）
「早餐奶奶」擺早餐攤27年，堅持不漲價。（取材自天天看點）

浙江一名老婦人為讓山區孩子早上能吃飽，以退休金補貼早餐攤，27年來堅持早餐只賣0.5元（人民幣，下同）不漲價，被當地譽為「早餐奶奶」。如今，90歲的毛師花於18日去世，24日是老人的「頭七」，當地人紛紛追憶。

來源：YouTube

潮新聞客戶端報導，在浙江省衢州市衢江區黃壇口鄉長大的孩子們，大多都吃過毛師花親手做的早餐。噩耗傳來，讓人唏噓，「B站」上一條播放量413.1萬的視頻裡，紀錄毛師花的過去，網友紛紛留言「好人一生平安」。

據報導，黃壇口是個庫區，「早餐奶奶」的攤位離黃壇口鄉中心小學大門只有幾步之遙，當地的孩子都在這裡讀書。

「我沒存錢，我老頭子有點撫卹金……我的退休金也貼進去了。」每次接受媒體採訪，毛師花總是這樣說，「很多人說我傻，我不傻，只是不靠這個生活。這些孩子家在山區，他們父母不好賺錢，我想讓他們吃飽點。所以不漲價。」

「那些孩子對她是個牽掛，她說聽孩子叫她奶奶，她就高興。 」毛師花的孫女葉婷婷補充道。

每天凌晨1、2時，毛師花的小屋亮起燈，隨後響起磨盤轉動的聲音，飄起炊煙裊裊。近30年如一日，她在這個時間起床，在昏黃燈光裡磨豆漿，做粿，蹬車去黃壇口小學校門口支起煤爐和鍋。出攤一趟，她辛苦六個多小時，每個月還倒貼三、四百元，做大家口中的「賠本買賣」。

「早餐奶奶」出攤專用早餐車。（取材自潮新聞）
「早餐奶奶」出攤專用早餐車。（取材自潮新聞）

據衢州衢江區黃壇口鄉中心小學2003級畢業生陳淑琦回憶，那時她家門口弄堂窄，泥巴路難走，但不論風雨，她的小攤永遠在那裡。

自2018年以來，毛師花身體每下愈況，孩子們的「早餐奶奶」第一次長期失約了。

「我吃毛奶奶早餐度過了小學六年，上班後還惦記著她的雞蛋餅，這下再也吃不到了。」陳淑琦說，每次毛奶奶會舀一湯匙桶裡的麵粉，加點嫩南瓜絲，而後蛋餅在香氣裡慢慢成形。

「基本上全黃壇口鄉的人都吃過她的早餐，她就像我自己的奶奶，也是大家的奶奶。」黃壇口鄉中心小學94級邱小俊，也對毛奶奶的雞蛋餅念念不忘。他仍記得奶奶總面帶微笑，提醒買了早餐的娃娃路上要小心。

退休金 雞蛋

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