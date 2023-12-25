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中國產C919漲價 每架0.99億→1.08億美元 仍低於波音同型機

記者謝守真／綜合報導
中國國產飛機C919和ARJ21日前飛往香港展示，圖為C919（左）和ARJ21（右）停泊在香港國際機場。（中新社）
中國國產飛機C919和ARJ21日前飛往香港展示，圖為C919（左）和ARJ21（右）停泊在香港國際機場。（中新社）

自去年東航作為中國自主研製的C919客機全球首發用戶後，陸續有多家航空公司與中國商飛簽署C919的訂單。中國國航近日也宣布訂購6架C919，並透露C919最新目錄價格為1.08億美元，比2022年的每架0.99億美元有所提高，但仍低於波音和空客(空巴）同座級飛機的目錄價格。

第一財經指出，中國國航23日公告，該公司將訂購中國國產大型客機C919。其增資公告稱，擬向特定對象發行A股股票擬募集資金總額不超過人民幣60億元（約8.42億美元），發行對象為公司控股股東中航集團，定增用途用於購置飛機及補充流動資金，其中包括6架C919飛機及11架ARJ21飛機。

值得關注的是，國航的公告顯示，C919型客機的目錄單價與去年相比，呈現走升態勢。國航公告提到，中國國產飛機最新的目錄價格，其中，C919飛機目錄單價為1.08億美元，ARJ21飛機目錄價格為0.38億美元。

2022年5月，東方航空的公告則顯示，C919和ARJ21的目錄價格分別為每架0.99億美元及0.38億美元。亦即，C919飛機的目錄價格在一年後上漲，ARJ21則維持不變。

報導還提到，與C919同座級的波音「737MAX8」和空中巴士「A320neo」的目錄價格分別約為每架1.22億美元及1.11億美元。相較之下，C919飛機的目錄價格略低。不過，實際上航空公司在與飛機製造商訂購飛機時都會與其協商「折扣價格」，最終每家航空公司的訂購價格都有機會低於目錄上的原定價格。

圖為本月16日C919在香港進行飛行演示，當日上午約10時50分，C919由西至...
圖為本月16日C919在香港進行飛行演示，當日上午約10時50分，C919由西至東進入及飛越維多利亞港上空，並環繞香港島兩圈。（中通社）

隨著中國國產C919的訂購和交付持續進行，也代表目前市場上主要由波音和空中巴士分食的窄體客機市場，已出現新的競爭者。

中國商飛在2022年珠海航展期間曾發布「中國商飛公司市場預測年報（2022-2041）」，預測未來20年中國的航空市場將接收噴射客機達9284架，其中，支線客機為958架，單通道客機為6288架，雙通道客機為2038架。至2041年時，中國的機隊規模將達到1萬0007架，占全球客機機隊的21.1%，成為全球最大的單一航空市場。

C919在香港展示期間曾開放媒體登機參觀，圖為C919的經濟艙。（新華社）
C919在香港展示期間曾開放媒體登機參觀，圖為C919的經濟艙。（新華社）

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