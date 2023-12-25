開幕5天就出事 滬迪士尼「瘋狂動物城」有兒童被輾

大量遊客在「瘋狂動物城：熱力追蹤」項目外排隊。（取材自微博）

迪士尼 全球首個「瘋狂動物城」（Zootopia）園區20日在上海迪士尼樂園正式對外開放。然而，開放僅五日就傳「出事」。園區社交帳號24日發布通知稱，「瘋狂動物城：熱力追蹤」目前暫時停駛。媒體報導，主因該設施多次故障暫停，加上遊客不滿排隊久候三、四小時，期間更傳有兒童跳出遊覽車被撞。但隨後園方在微博 發布訊息，該設施25日上午起恢復營運，請所有遊客在體驗景點時遵守度假區的營運規定。

上海迪士尼24日宣布，暫停開放「瘋狂動物城：熱力追蹤」，但25日上午就恢復營運。（取材自微博）

來源：YouTube

極目新聞報導，12月24日，有網友表示上海迪士尼度假區內瘋狂動物城園區熱力追蹤計畫運行時，有一名兒童隨身物品掉落後跳出遊覽車去撿，隨後被後車撞倒。

據上海迪士尼官方對「瘋狂動物城：熱力追蹤」計畫介紹稱，該計畫將帶遊客登上動物城警車（遊覽車），在各個街區間極速穿梭，展開一場驚險追逐。其間遊客會遇到急轉、陡停和短暫的黑暗環境。項目適合所有身高、所有年齡層的遊客。園方也提醒稱，請隨時照顧好同行的兒童。7歲以下兒童必須由16歲或以上人士陪同。乘客必須神智清醒且身體狀況健康良好。

24日下午，極目新聞致電上海迪士尼度假區求證此事。一名工作人員證實，確有一名兒童被撞倒，但不清楚具體情況，後續處置情況將回覆給這名兒童的家長。另有一名工作人員表示，目前相應團隊工作人員正在處理此事。至於這名被撞倒的兒童是否有生命危險及事發的具體過程，表示無法透露。

24日下午2時許，上海迪士尼度假區官方社交帳號發布通知稱，「瘋狂動物城：熱力追蹤」目前暫時停駛。

該通知還稱，上海迪士尼樂園「瘋狂動物城」主題園區於12月20日正式開幕。在營運初期，預計新景點「瘋狂動物城：熱力追蹤」可能會不時出現中途暫停或短暫停留等情況。若發生暫時停運，遊客需遵循現場演職人員的指引。

本報系聯合報引述港媒指出，自23日開始，就有多名網友發文，稱上海迪士尼「瘋狂動物城：熱力追蹤」項目因為設備故障，導致在排隊區的遊客受困近三個多小時，有的旅客直到凌晨2時才離開園區。甚至有遊客排隊四小時，最終仍無法玩到該項目。

另有網友披露，園方在項目故障後，優先補償排隊區隊伍頭尾的旅客三張快速通行證，讓該區旅客先行體驗其他項目，「但對排在排隊區中部的旅客是後續才給與的補償，這種補償差異化令她失望」。

還有遊客怒批，「昨天（23日）大家都直接席地而睡了」，是不是也該喊退票啊。

12月24日正逢周日又是平安夜，前往園區遊客眾多，對於遊客抱怨連連，上海迪士尼園區官方熱線工作人員回應，因為瘋狂動物城主題園區於12月20日才正式開幕，難免設備會有故障，園區在盡量維修。