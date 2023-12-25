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雲南農村聚餐超5桌需報備 網調侃：新郎辦5桌、新娘辦5桌

中國新聞組／北京25日電
雲南政府要求聚餐人數須提前報備引起議論。圖為雲南省紅河哈尼族彝族自治州綠春縣舉行哈尼族長街宴活動。(新華社資料照片)
雲南政府要求聚餐人數須提前報備引起議論。圖為雲南省紅河哈尼族彝族自治州綠春縣舉行哈尼族長街宴活動。(新華社資料照片)

為加強農村集體聚餐食品安全管理，防範化解風險隱患，嚴防食物中毒和其他食源性疾病發生，雲南省人民政府食品安全委員會辦公室、雲南省市場監督管理局對農村發布集體聚餐食品安全風險提示，要求聚餐5桌以上應提前10天報備；消息一出，網民留言一面倒，酸說「當局吃飽撐著」、「啥都要報備，你有那麽多人力嗎？就是個大家長，結果什麽都管不好」，更有人調侃 「丈母娘，老丈人各辦5桌，小舅子，小姨子辦3桌」。

雲南網報導，「集體聚餐食品安全風險提示」內容涵蓋10要點，農村集體聚餐按規模大小實行分級指導、承辦廚師及幫廚人員應當持有效健康證上崗、嚴格規範菜肴加工製作行為、大力倡導文明節約反對餐飲浪費、危險物品要管好防止流入餐桌、聚餐場所要保持內外環境整潔、發生問題要及時報告；甚至規定散裝白酒應當從合法渠道購買，還嚴格規範原料採購渠道並執行進貨查驗等等。

據報導，其中，還特別強調食品加工場所和就餐場所要遠離汙染源，應距離糞坑、垃圾場（站）、旱廁、畜禽圈等汙染源25米以上。聚餐活動舉辦前，要完善防鼠、防蠅、防塵、防投毒措施，對食品加工場所和就餐場所進行徹底清掃消毒，保持環境清潔；餐飲具要清洗消毒，區分使用，生熟分開。對宴席食用的食品必須保存125克以上的樣品，冷藏保存48小時以上。

同時，嚴格禁止使用來源不明的散裝白酒、家庭自釀酒、自製泡酒、配制酒等酒品。文明聚餐，不要勸酒、鬥酒、酗酒和過量飲酒。

報導指出，得悉上述規定，網民表示，當局為百姓飲食安全操碎了心、食品安全大於天、基層現在頭等大事就是安全。還有人說，「吃了幾千年菌子，現在要你來管了」、「這個可以支持！我們這早就實行了」，更有人獻計，「丈母娘，老丈人各辦5桌，小舅子，小姨子辦3桌」，

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