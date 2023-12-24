我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

創業在美國／永生花花藝師 全職媽重啟人生

國稅局豁免近10億欠稅滯納金 460萬人受惠

頻故障引民怨 上海迪士尼「瘋狂動物城」才開放5天 1設施暫時停運

記者謝守真／即時報導
迪士尼樂園全球首個「瘋狂動物城」（Zootopia）園區在上海正式對外開放僅5日，就傳出暫停開放遊樂設施「瘋狂動物城：熱力追蹤」的消息。（新華社）
迪士尼樂園全球首個「瘋狂動物城」（Zootopia）園區在上海正式對外開放僅5日，就傳出暫停開放遊樂設施「瘋狂動物城：熱力追蹤」的消息。（新華社）

迪士尼全球首個「瘋狂動物城」（Zootopia）園區20日在上海迪士尼樂園正式對外開放。然而，開放僅5日，遇上開園的首個周末，上海迪士尼卻於24日公告，將暫停開放遊樂設施「瘋狂動物城：熱力追蹤」。

據上海迪士尼度假區官方微博24日消息，「瘋狂動物城：熱力追蹤」目前暫時停運。敬請前往上海迪士尼度假區官方App了解景點的最新訊息。

上海迪士尼度假區表示，上海迪士尼樂園「瘋狂動物城」主題園區於12月20日正式開幕。在營運初期，預計新景點「瘋狂動物城：熱力追蹤」可能會不時出現中途暫停或短暫停留等情況。若發生暫時停運，遊客需遵循現場演職人員的指引，感謝所有遊客的理解與配合。

星島日報指出，自23日開始，多名中國網友在網上發文指出，上海迪士尼「瘋狂動物城：熱力追蹤」項目因為設備故障，導致排隊的旅客被困在排隊區等待近3個多小時，有的旅客直到凌晨2時才離開園區。甚至有人排隊4小時，最終仍無法玩到該項目。

報導引述一在評論區網友稱，上海迪士尼工作人員在項目故障後，優先補償排隊區隊伍頭尾的旅客3張快速通行證，讓該區旅客先行體驗其他項目，「但對排在排隊區中部的旅客是後續才給與的補償，這種補償差異化令她失望」。還有當日在現場的網友表示，排隊通道有部分在室外，上海當日為攝氏零下7度的天氣，迪士尼卻讓室外排隊的旅客滯留多時。

另，有民眾指出，「昨天（23日）大家都直接席地而睡了」，是不是也該喊退票啊，不能雙標，「要跟哈爾濱（冰雪大世界）一樣（退票）才對」。有人還說到，人們對迪士尼的忍耐度貌似要高不少，要求不那麼苛刻，理解包容多一些，「這是什麼原理」？

對此，上海迪士尼園區官方熱線工作人員回應，由於「瘋狂動物城：熱力追蹤」項目的乘騎系統較為複雜，可能現場臨時需要營運維護，是為旅客的安全考量，才做此決策。不過，針對該項目是否故障次數過多，他則表示，因為瘋狂動物城主題園區於12月20日才正式開幕，難免設備會有故障，園區在盡量維修。

迪士尼 微博 App

上一則

朱令告別式完成 醫生追憶：為上蒼對她家的不公而不平

延伸閱讀

美國現象／首版米老鼠版權到期 成公共財

美國現象／首版米老鼠版權到期 成公共財
米老鼠版權解封 迪士尼還藏絕招 「別開心太早」

米老鼠版權解封 迪士尼還藏絕招 「別開心太早」
加薩37.8萬人「災難性飢餓」 排隊數小時只為吃一口飯

加薩37.8萬人「災難性飢餓」 排隊數小時只為吃一口飯
瑞芳象鼻岩「斷鼻」 園區重新開放遊客冒雨造訪

瑞芳象鼻岩「斷鼻」 園區重新開放遊客冒雨造訪

熱門新聞

小米董事長雷軍。（取自雷軍微博）

這款手機10天熱銷近150萬支 中國科技大佬：水到渠成

2023-12-18 10:39
中國商湯科技創辦人湯曉鷗已於本月15日死亡。（取材自商湯科技官網）

自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測

2023-12-17 13:34
中國著名的高分子材料領域專家、中國科學院的研究員周光遠傳出車禍過世。（中科院大連化學物理研究所）

怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生

2023-12-18 10:53
朱令曾被稱為清華才女。（視頻截圖）

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

2023-12-22 22:44
圖為2020年12月21日庭審現場的勞榮枝。(中新社)

中國「女魔頭」勞榮枝殺7人 今被執行死刑

2023-12-17 23:46
男子罵著罵著突然連續親吻大媽4次，令大媽無法招架。（視頻截圖）

男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊

2023-12-16 08:30

超人氣

更多 >
簡單致勝 今年這檔美股ETF超賺 擊敗花俏選股策略

簡單致勝 今年這檔美股ETF超賺 擊敗花俏選股策略
紐約3華男 維州調包蘋果真品獲利近10萬 終落網

紐約3華男 維州調包蘋果真品獲利近10萬 終落網
「與惡2」正式開鏡 網驚少了吳慷仁 更期待雙視帝尬戲

「與惡2」正式開鏡 網驚少了吳慷仁 更期待雙視帝尬戲
呼吸道疫情嚴峻 鍾南山分析2原因：不建議長期戴口罩

呼吸道疫情嚴峻 鍾南山分析2原因：不建議長期戴口罩
港星合照童星 30年後…孩子變猛男他0改變

港星合照童星 30年後…孩子變猛男他0改變