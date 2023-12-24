頻故障引民怨 上海迪士尼「瘋狂動物城」才開放5天 1設施暫時停運

迪士尼樂園全球首個「瘋狂動物城」（Zootopia）園區在上海正式對外開放僅5日，就傳出暫停開放遊樂設施「瘋狂動物城：熱力追蹤」的消息。（新華社）

迪士尼 全球首個「瘋狂動物城」（Zootopia）園區20日在上海迪士尼樂園正式對外開放。然而，開放僅5日，遇上開園的首個周末，上海迪士尼卻於24日公告，將暫停開放遊樂設施「瘋狂動物城：熱力追蹤」。

據上海迪士尼度假區官方微博 24日消息，「瘋狂動物城：熱力追蹤」目前暫時停運。敬請前往上海迪士尼度假區官方App 了解景點的最新訊息。

上海迪士尼度假區表示，上海迪士尼樂園「瘋狂動物城」主題園區於12月20日正式開幕。在營運初期，預計新景點「瘋狂動物城：熱力追蹤」可能會不時出現中途暫停或短暫停留等情況。若發生暫時停運，遊客需遵循現場演職人員的指引，感謝所有遊客的理解與配合。

星島日報指出，自23日開始，多名中國網友在網上發文指出，上海迪士尼「瘋狂動物城：熱力追蹤」項目因為設備故障，導致排隊的旅客被困在排隊區等待近3個多小時，有的旅客直到凌晨2時才離開園區。甚至有人排隊4小時，最終仍無法玩到該項目。

報導引述一在評論區網友稱，上海迪士尼工作人員在項目故障後，優先補償排隊區隊伍頭尾的旅客3張快速通行證，讓該區旅客先行體驗其他項目，「但對排在排隊區中部的旅客是後續才給與的補償，這種補償差異化令她失望」。還有當日在現場的網友表示，排隊通道有部分在室外，上海當日為攝氏零下7度的天氣，迪士尼卻讓室外排隊的旅客滯留多時。

另，有民眾指出，「昨天（23日）大家都直接席地而睡了」，是不是也該喊退票啊，不能雙標，「要跟哈爾濱（冰雪大世界）一樣（退票）才對」。有人還說到，人們對迪士尼的忍耐度貌似要高不少，要求不那麼苛刻，理解包容多一些，「這是什麼原理」？

對此，上海迪士尼園區官方熱線工作人員回應，由於「瘋狂動物城：熱力追蹤」項目的乘騎系統較為複雜，可能現場臨時需要營運維護，是為旅客的安全考量，才做此決策。不過，針對該項目是否故障次數過多，他則表示，因為瘋狂動物城主題園區於12月20日才正式開幕，難免設備會有故障，園區在盡量維修。