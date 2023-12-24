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中國2大電商巨頭App 每月吸南韓725萬用戶

中國新聞組／北京24日電
中國兩大電商App全球速賣通（圖）和Temu，成為今年在南韓市場擴張速度最「野蠻」的App。（路透）
中國兩大電商App全球速賣通（圖）和Temu，成為今年在南韓市場擴張速度最「野蠻」的App。（路透）

隨著中國電商平台不斷在南韓拓展業務，中國阿里巴巴旗下的全球速賣通，和拼多多旗下的跨境電商平台Temu，成為今年南韓擴張速度最野蠻、新增用戶人數最多App，南韓電商也感受到壓力，在貨源、配送等領域發力以應對挑戰，有韓媒嘆氣「南韓電商做白工」。

一項對南韓人智能手機抽樣調查的結果顯示，今年新用戶人數增幅最大的App是阿里巴巴旗下的全球速賣通，用戶平均每月增長371萬人，另一中國電商拼多多旗下的跨境電商平台「Temu」緊隨其後，月平均用戶增長354萬人。兩款App的月平均用戶增幅達725萬人。

分析稱，憑借超低價、包郵等戰略，中國電商App迅速占領南韓市場，引發威脅本土電商的憂慮。

環球時報報導，「三年前，筆者在南韓兩家本土購物網站比較價格，購買所需物品，在南韓購物網站很難找到的海外商品會通過亞馬遜購買。但是最近，使用阿里全球速賣通和拼多多Temu等中國購物平台的情況大大增加。因為可以低廉的價格購買南韓購物網站沒有的商品，配送也相當快。」南韓科技撰稿人金志賢（音）在東亞周刊上發表的文章中這樣表達。

據南韓亞洲日報報導，近期南韓海關總署公布一項該國跨境購物數據顯示，2018年至2022年，南韓消費者的跨境購物量幾乎增加了兩倍。南韓朝鮮周刊稱，最近因高通脹，生活費和物價大幅上漲，中國電商平台正在有效地在南韓攻城略地。

金志賢認為，南韓前三季度海外直購消費中，中國購物網站的成交額占比為46.4%，達到2.22萬億韓元。這一比例遠遠超過美國購物網站（29.1%）。中國購物網站在南韓消費者中的人氣正在迅速上升。今年通過中國平台的海外直購額比去年同期增加106%，通過美國企業的購買額減少了9.7%。

南韓經濟新聞報導，有分析認為，南韓本土電商正在經受中國企業的衝擊。

《中央日報》報道稱，全球速賣通於2023年3月在南韓推出了快速配送服務Choice，彌補了海外直購配送慢的缺點，之後全球速賣通聘請南韓演員馬東錫代言，展開大規模的營銷。

不過一些韓媒認為，中國直購也存在一些問題，如一些平台被指責存在「山寨」商品。中央日報稱，為此，一些中國電商引入防偽系統，並正在討論建設南韓物流中心。

南韓 電商 App

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