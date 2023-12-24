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鍾南山：肺結節判斷準確率93%

中國新聞組／廣州24日電
鍾南山到深圳查房，稱新研究成果對肺結節判斷準確率可達93%以上。（取材自南方日報）
鍾南山到深圳查房，稱新研究成果對肺結節判斷準確率可達93%以上。（取材自南方日報）

中國工程院院士鍾南山22日到深圳市人民醫院進行查房活動，鍾南山表示，通過肺結節人工智能診斷系統和血液DNA檢測技術，可以進一步提高判斷的準確性，其特異性和靈敏性可達到93%以上。

據悉，早在2015年，深圳市呼吸疾病研究所通過深圳市醫療衛生「三名工程」項目，引入了廣州呼吸健康研究院鍾南山院士團隊。每年，鍾南山都數次來深圳指導工作，「院士查房」成為深圳市人民醫院的一個品牌項目。2021年7月，鍾南山受聘為深圳呼吸疾病研究所的榮譽所長。

南方日報報導，在此次院士查房活動中，鍾南山對患者黃女士進行問診和檢查，並就疑難病例與深圳醫生團隊進行討論和交流，提高深圳呼吸疾病研究所疑難病例診斷和治療水平。

會後，鍾南山針對檢查出肺結節要如何分情況處理的問題，分享了自己最新的一項研究——肺結節人工智能診斷系統。「在檢查人群中，約有30%的人CT顯示有結節。然而，並非所有肺結節都具有典型的影像學表現，所以存在被誤診的風險。我們通過調查發現，普通醫院的肺結節誤切率接近20%。如今，我們通過肺結節人工智能診斷系統，能將誤切率降到8%。」鍾南山說。

據悉，肺結節人工智能診斷系統具有病灶智能識別、病灶良惡性判斷、基因突變預測、自動報告等功能，助力肺結節和肺部腫瘤的精準診療，降低誤診、漏診的概率。

「此外，我們還有血液DNA檢測技術，通過提取血液的腫瘤DNA，進行甲基化檢測。目前這項技術還在反復驗證，預計明年會有最新的結果出來。」鍾南山介紹，通過肺結節人工智能診斷系統和血液DNA檢測技術，可以進一步提高判斷的準確性，其特異性和靈敏性可達到93%以上。

報導稱，對於近期呼吸道疾病患者明顯增多的情況，鍾南山認為，呼吸道疾病進入高發期的原因主要有兩方面，一是常規原因，即天氣燥驟冷後，鼻黏膜的免疫功能降低，所以病毒容易進入呼吸道。二是因為長期戴口罩也會使得自身免疫系統無法正常發揮作用，削弱了抵禦疾病的能力。

鍾南山說，「除非出現病毒大流行的時期，或者前往人群聚集的地方，否則不是特別主張長期佩戴口罩。」

鍾南山到深圳查房，稱新研究成果對肺結節判斷準確率可達93%以上。（取材自南方日報...
鍾南山到深圳查房，稱新研究成果對肺結節判斷準確率可達93%以上。（取材自南方日報）

鍾南山 人工智能 檢測

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