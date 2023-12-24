孫楊無緣2024巴黎奧運 好消息是…新婚5個月準備當爸了？

中國游泳選手孫楊。（新華社）

中國游泳協會22日在官網發布「2024年巴黎奧運 游泳項目選拔辦法，意味著孫楊 與巴黎奧運徹底無緣。而孫楊則在微博PO文「游泳是我生活中不可分割的一部分，我會一直堅持熱愛」。

北京青年報報導，該辦法明確提及，巴黎奧運國內選拔賽將於4月中下旬舉行，時間恰好處於孫楊禁賽解除期限之前，也就是說，孫楊將會錯過國內選拔賽，失去能入選巴黎奧運中國游泳隊的機會。

孫楊2020年因違反禁藥規定而遭禁賽8年，經重審後禁賽時間縮短為4年3個月。

根據以往的經驗及慣例，每年的中國全國游泳冠軍賽都是當年世界大賽的選拔賽，要麼是奧運，要麼是世錦賽，有時還是亞運會的國內預選賽，舉辦時間從3月底到5月初都有。例如2023年冠軍賽暨亞運會選拔賽，就是5月初才開始的。

而明年的全國冠軍賽定於4月19日至27日在深圳舉行，就在孫楊的解禁之日（4月30日）三天前結束，斷了孫楊通過國內選拔賽達到奧運參賽資格之路。

除了禁賽期解除之日要晚於選拔賽的原因之外，孫楊還有一個原因造成他基本無緣巴黎奧運，那就是按照國家體育總局游泳運動管理中心以往對於有相同境況的運動員的管理規定：在上一個奧運周期內因為涉及興奮劑事件而被禁賽超過1年的選手，原則上是不能在下一個奧運周期代表國家隊參加奧運。

孫楊暫時不會退役。即便不能參加巴黎奧運，再參加一次全運會（2025大灣區 ），甚至亞運會（2026名古屋）也不是沒有可能。

而孫楊7月才官宣結婚的妻子張豆豆，被網友爆料，張豆豆近日曬慶生照，照片中她小腹隆起，引發懷孕猜測。評論區也有網友爆料自己同學在張豆豆任教學校讀書，她的確是懷孕了。