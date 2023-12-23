中國今年內第3度調降利率 專家說仍難刺激消費

中國郵政儲蓄銀行發布公告，自23日凌晨起調降存款利率。（路透）

中國郵政儲蓄 銀行發布公告，自23日凌晨起調降存款利率 ，此前多家官銀已宣布降利，專家分析，這是今年內第三度調降，但是藉此刺激消費的成效有限，根本之道還是在於提振供給面。

中國媒體每日經濟新聞今天報導，中國郵政儲蓄銀行發布上述公告之前，中國銀行、工商銀行、農業銀行、建設銀行、交通銀行、招商銀行皆於22日宣布調降。

這是時隔3個月之後，今年內中國第3度宣布降利，值得注意的是，與9月1日第2輪下調相比，這次利率涵蓋的存款種類更多。

經彙整得知，第3度的調降包括協定存款和通知存款，整體下調20個基點，7天通知存款利率跌破1%，降至0.8%，定期存款中，零存整取、整存零取、存本取息定期存款的掛牌利率也整體下調10個基點。

回顧9月1日下調兩年期整存整取利率20個基點跌破2%；這回的降息則是三年期整存整取利率也降至1字頭，目前僅五年期利率維持在2%。整體而論，三年和五年期整存整取利率，較年初下調65個基點。

分析北京當局今年頻降利率的原因，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，關鍵在於近年來中國經濟復甦面臨的內外環境複雜、銀行部門經營壓力加大、市場利率持續走低等。

上海交通大學高級金融學院副教授李楠分析，目前消費不振的主因還是在於供給端低迷，使得就業不佳，社會居民對未來持續穩定獲得收入的信心不足。

李楠說，消費信心回升是個緩慢的過程，試圖以降低利率來刺激消費的作用是有限的，根本解決辦法還是在於供給面。

至於中國存款利率是否仍有調降空間，周茂華表示，從趨勢來看，以及結合目前市場利率、理財產品收益及10年期公債利率水平，銀行存款利率仍存在一定調整空間。