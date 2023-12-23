楊麗萍團隊也跳科目三 網友吵翻 批藝術傲氣呢 讚放下身段接地氣

跳孔雀舞聞名的楊麗萍舞團，在謝幕時跳「科目三」，台下發出驚呼聲，網友也有正反不同的看法。（取材自微博）

相傳源自廣西的「科目三 」舞蹈在抖音 播放量超百億次，多國舞者也風靡，以跳孔雀舞聞名的楊麗萍舞團，近日也在舞台上跳「科目三」，卻讓網友吵翻了，相關話題在微博吸引超2.1億閱讀。有網友稱「孔雀公主跳科目三」讓他們崩潰，「我的底線沒了」，「楊麗萍的藝術傲氣呢」；也有網友反嗆「跳什麼都是自由，不愛看就別看」，「總比騎馬舞好」。

來源：YouTube

上觀新聞報導，楊麗萍舞蹈團隊21日在「平潭映象」結束後，返場跳「科目三」，儘管動作整齊、專業，很多觀眾並不能接受心目中的高雅舞蹈團隊跳起被貼上「低俗」標簽的網紅舞蹈。有人認為，「不要自降身價迎合低俗審美」；也有人表示，「楊麗萍不跳是我最後的底線」；但有人覺得藝術家未嘗不可放下身段接地氣、親近網絡熱哏。

據稱，「科目三」最早出現在廣西的某場婚禮中，用於慶祝新人喜結連理，今年因海底撈服務員也跳一段走紅後，不僅博主把跳「科目三」當作吸粉利器，一些影視劇路演、文藝演出也開始借跳「科目三」宣傳。日前，張若昀在宣傳劇集「鳴龍少年」時主動跳起「科目三」，演員王皓和鐘晨瑤也在電影「熱搜」杭州路演時被主持人提議跳一段「科目三」。

不過，電影「三大隊」深圳路演時，有觀眾突然想和主創們一起跳當下正流行的「科目三」。張譯明確表示拒絕，表示希望路演可以繼續聊電影。大部分網友持讚同態度。「終於有人拒絕科目三了，這麽嚴肅的電影不應該被娛樂化。」

日前，某國外芭蕾舞團在謝幕時也跳了「科目三」，而且在Tiktok、YouTube等海外社交平台上，標簽為「kemusan」的視頻瀏覽量非常可觀。在世界各地的街道上，外國網友也爭相模仿起「科目三」的舞蹈動作。據此，有網友總結道「科目三正走向國際」。

對此，網友各有不看法，有人認為「科目三」內容喜慶、雅俗共賞，能夠走向國際，「火有火的理由」；對於張譯現場拒跳的行為則表示不滿，「裝什麽清高」，有人也稱「這種本來就是下里巴人的東西，自有傳播土壤」。