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北大數學天才 柳智宇還俗後結婚了：戀愛也是一種修行

中國新聞組／北京23日電
一度被冠上「數學天才」的柳智宇，出家多年後還俗，並於近期宣布婚訊。（取材自華龍網）
一度被冠上「數學天才」的柳智宇，出家多年後還俗，並於近期宣布婚訊。（取材自華龍網）

曾被封為大北大數學天才柳智宇，2010年放棄美國麻省理工學院的全額獎學金，剃髮出家，於2022年還俗，日前受訪時坦承已經結婚，與愛人一起在寺廟裡修行，切磋佛學。

來源：YouTube

綜合媒體報導，柳智宇稱，無論出家或是還俗，在佛門還是在家，都是一種不同生活方式的選擇。戀愛也是一種重要的修行，兩人會一起誦經打坐，互相滋養，互為道侶，共同前行。柳智宇表示，他之前身體不太好，認識戀人之後狀態逐漸變好，也感謝戀人的支持與幫助。

報導稱，柳智宇這位天才數學家，獲得過擁有國際數學奧林匹克競賽滿分金牌、麻省理工學院全額獎學金，卻選擇在24歲時出家為僧。他認為，佛學能夠給他帶來內心的平靜和真正的滿足，這是他在數學領域所無法獲得的。在龍泉寺出家後，柳智宇開始了僧侶生活，學習佛教經典，進行禪修。

柳智宇在龍泉寺出家8年後，2022年春節，柳智宇還俗。之後到一家心理諮詢公司任職。

2022年12月9日，柳智宇曾在自己的帳號宣布戀愛的消息。柳智宇稱，女朋友也是一位修行者，他還在「出家」的時候已認識對方，但相互沒說過什麽話。還俗之後隨著相互了解加深，他感覺兩人性格相投、三觀匹配，就向對方告白。

柳智宇此前還提到，女朋友不想受到關注，兩人想低調一點。

北大數學天才柳智宇（右）在與俞敏洪對談時提到，自己已經結婚。（取材自九派新聞）
北大數學天才柳智宇（右）在與俞敏洪對談時提到，自己已經結婚。（取材自九派新聞）

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