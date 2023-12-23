我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鉈中毒懸案 朱令父親：兩次被投毒活了30年「是奇蹟」

「鉈中毒受害者」清華才女朱令去世 剛度過50歲生日

中國當局掐網遊 禁誘導性獎勵 騰訊市值跌掉1個小米

中國新聞組／北京23日電
中國再出重手監管網路遊戲，圖為北京街頭年輕人在玩手機。(美聯社資料照片)
中國再出重手監管網路遊戲，圖為北京街頭年輕人在玩手機。(美聯社資料照片)

中國再出重手監管網路遊戲，造成22日陸港股劇震，兩家遊戲大廠騰訊控股、網易股價崩跌，合計市值蒸發超過人民幣5000億元（約701億美元）。騰訊控股市值蒸發3348億元人民幣，幾乎跌掉了一個小米(市值約3585億民幣)，「騰訊市值跌沒了一個小米」被熱議、衝微博熱搜，有網友笑稱「小米也成了計量單位了嗎?」

來源：YouTube

綜合媒體報導，為加強行業規範管理，中國國家新聞出版署網站22日發布「網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）」，該草案內容涵蓋經營、課金和獎賞機制，以至數據管理和未成年人規限，不少條文都變相要求遊戲商修改既有生意的運作模式。

例如，該意見稿擬限制遊戲過度使用及高額消費。包含網路遊戲「不得設定每日登入、首次儲值、連續儲值等誘導性獎勵」；網路遊戲出版經營單位不得以炒作、拍賣等形式提供或縱容虛擬道具高價交易行為。此外，所有的網路遊戲須「設定用戶儲值限額」，並在其服務規則中予以公示，對於遊戲用戶非理性消費行為，應進行彈出式警告的提醒。

時代財經分析，上述每日登錄獎勵、首次充值優惠、累計充值激勵，以及透過抽獎獲取稀有道具早已經成為遊戲廠商保障用戶活躍、促進玩家消費的慣用技巧。外界普遍認為，上述「管理辦法」必將顯著影響遊戲廠商的獲利能力。

市場對遊戲行業未來預期並不樂觀。 22日午間消息一出，包含騰訊、網易、嗶哩嗶哩等遊戲股應聲跳水。截至22日收盤，網易港股重挫24.6%，盤中最大跌幅達28.24%；騰訊收跌12.3%，盤中最大跌幅達15.67%。以此計算，兩家遊戲龍頭大廠市值至少蒸發人民幣5000億元。A股方面，截至22日收盤，網路遊戲指數下跌9.76%，其中三七互娛、巨人網路、遊族網路、吉比特等20檔個股閃崩跌停。

有網友算出草案約2萬3千字，再對騰訊、網易及其他遊戲股價走勢計算，則每個字價值超過1千萬人民幣，直呼草案一字不只值千金，而是千萬金。

此慘烈景況引來環球時報前總編輯胡錫進在微博發文稱，相關文件給股市「剛有的一點回暖又被澆了冷水」，盼能進一步評估。

網遊新規為何引發大震盪？香港文匯報報導，上海君牛私募基金管理公司基金經理楊君軒認為，北京當局對遊戲行業的限制措施將衝擊遊戲公司的盈利，但更重要的擔憂是，人們擔心還會有更多針對這個行業的措施出台，就像之前對教輔行業的整頓一樣。

花旗分析師Alicia Yap認為，這次網遊新規徵求意見稿裡提及的許多建議，並不是「新新聞」，大多數遊戲公司和現有遊戲都是在更嚴格和警惕的監管下運營了，今天遊戲股可能是過度反應。但鑑於目前信心疲軟和挑戰性的宏觀環境，監管機構或政府的任何建議或行動可能會被視為發出強烈信號。不過，她亦認為，該徵求意見稿的無預警發布，或會進一步影響投資者對中國互聯網股的信心。

小米 微博 投資

上一則

中國強力整頓網遊 投資圈稱「管太多」 玩死經濟活力

下一則

邀加入紅海護航 中媒評論：美拉中跳火坑

延伸閱讀

北京出手整改遊戲業 騰訊痛失亞洲市值亞軍寶座

北京出手整改遊戲業 騰訊痛失亞洲市值亞軍寶座
小米汽車傳28日亮相 雷軍親自站台 將同步公布預售價格

小米汽車傳28日亮相 雷軍親自站台 將同步公布預售價格
小米造電動車 動用3400名工程師 3年燒掉人民幣100億

小米造電動車 動用3400名工程師 3年燒掉人民幣100億
知情人士：騰訊關閉美國遊戲工作室怪獸團隊

知情人士：騰訊關閉美國遊戲工作室怪獸團隊

熱門新聞

小米董事長雷軍。（取自雷軍微博）

這款手機10天熱銷近150萬支 中國科技大佬：水到渠成

2023-12-18 10:39
中國商湯科技創辦人湯曉鷗已於本月15日死亡。（取材自商湯科技官網）

自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測

2023-12-17 13:34
中國著名的高分子材料領域專家、中國科學院的研究員周光遠傳出車禍過世。（中科院大連化學物理研究所）

怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生

2023-12-18 10:53
中國一名網紅不滿日本東京某中華料理餐館公告「中國人禁止入內」，氣得報警，引起熱議。圖／取自微博

東京餐館「中國人禁止入內」遭抗議 改貼這4個字竟化解

2023-12-15 18:39
男子罵著罵著突然連續親吻大媽4次，令大媽無法招架。（視頻截圖）

男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊

2023-12-16 08:30
圖為2020年12月21日庭審現場的勞榮枝。(中新社)

中國「女魔頭」勞榮枝殺7人 今被執行死刑

2023-12-17 23:46

超人氣

更多 >
一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？

一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？
如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味

如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味
小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳

小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳
清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日
佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦

佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦