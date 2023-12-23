中國當局掐網遊 禁誘導性獎勵 騰訊市值跌掉1個小米

中國再出重手監管網路遊戲，圖為北京街頭年輕人在玩手機。(美聯社資料照片)

中國再出重手監管網路遊戲，造成22日陸港股劇震，兩家遊戲大廠騰訊控股、網易股價崩跌，合計市值蒸發超過人民幣5000億元（約701億美元）。騰訊控股市值蒸發3348億元人民幣，幾乎跌掉了一個小米 (市值約3585億民幣)，「騰訊市值跌沒了一個小米」被熱議、衝微博 熱搜，有網友笑稱「小米也成了計量單位了嗎?」

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綜合媒體報導，為加強行業規範管理，中國國家新聞出版署網站22日發布「網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）」，該草案內容涵蓋經營、課金和獎賞機制，以至數據管理和未成年人規限，不少條文都變相要求遊戲商修改既有生意的運作模式。

例如，該意見稿擬限制遊戲過度使用及高額消費。包含網路遊戲「不得設定每日登入、首次儲值、連續儲值等誘導性獎勵」；網路遊戲出版經營單位不得以炒作、拍賣等形式提供或縱容虛擬道具高價交易行為。此外，所有的網路遊戲須「設定用戶儲值限額」，並在其服務規則中予以公示，對於遊戲用戶非理性消費行為，應進行彈出式警告的提醒。

時代財經分析，上述每日登錄獎勵、首次充值優惠、累計充值激勵，以及透過抽獎獲取稀有道具早已經成為遊戲廠商保障用戶活躍、促進玩家消費的慣用技巧。外界普遍認為，上述「管理辦法」必將顯著影響遊戲廠商的獲利能力。

市場對遊戲行業未來預期並不樂觀。 22日午間消息一出，包含騰訊、網易、嗶哩嗶哩等遊戲股應聲跳水。截至22日收盤，網易港股重挫24.6%，盤中最大跌幅達28.24%；騰訊收跌12.3%，盤中最大跌幅達15.67%。以此計算，兩家遊戲龍頭大廠市值至少蒸發人民幣5000億元。A股方面，截至22日收盤，網路遊戲指數下跌9.76%，其中三七互娛、巨人網路、遊族網路、吉比特等20檔個股閃崩跌停。

有網友算出草案約2萬3千字，再對騰訊、網易及其他遊戲股價走勢計算，則每個字價值超過1千萬人民幣，直呼草案一字不只值千金，而是千萬金。

此慘烈景況引來環球時報前總編輯胡錫進在微博發文稱，相關文件給股市「剛有的一點回暖又被澆了冷水」，盼能進一步評估。

網遊新規為何引發大震盪？香港文匯報報導，上海君牛私募基金管理公司基金經理楊君軒認為，北京當局對遊戲行業的限制措施將衝擊遊戲公司的盈利，但更重要的擔憂是，人們擔心還會有更多針對這個行業的措施出台，就像之前對教輔行業的整頓一樣。

花旗分析師Alicia Yap認為，這次網遊新規徵求意見稿裡提及的許多建議，並不是「新新聞」，大多數遊戲公司和現有遊戲都是在更嚴格和警惕的監管下運營了，今天遊戲股可能是過度反應。但鑑於目前信心疲軟和挑戰性的宏觀環境，監管機構或政府的任何建議或行動可能會被視為發出強烈信號。不過，她亦認為，該徵求意見稿的無預警發布，或會進一步影響投資 者對中國互聯網股的信心。