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寒潮席捲中國 校服仍必須外穿 學生變輪胎人

中國新聞組／北京23日電
家長抱怨孩子校服必須外穿學生腫成輪胎人。（取材自南方都市報）
家長抱怨孩子校服必須外穿學生腫成輪胎人。（取材自南方都市報）

寒潮接連席捲中國，超20省跌至零度以下。這麼冷的天，校服怎麼穿？學生和家長各出奇招，由於很多學校規定校服必須外穿，於是「穿上校服變法式小麵包」、「學生腫成輪胎人」成了網路熱門話題。

南方都市報報導，昨天是冬至，廣州最低氣溫僅3℃，最高氣溫也不過12℃。每年寒冷天氣到來，「學生能否不穿校服」或者校服是否可以不用「外穿」都會在網上引起一波討論。

有學生發布視頻表示，有學校要求必須把校服穿在外套外面，學生們紛紛腫成米其林輪胎人，胳膊更是像企鵝一樣放不下去，出現讓人哭笑不得的情況。

不少當地中學生家長抱怨，不少初中硬性要求最外面的必須是校服，由於很多衣服都塞不進校服裡，只能少穿。為了保暖，學生和家長各出奇招。家長陳女士說，她家孩子這幾天上學都穿三件衣服三條褲子，「昨晚看她回來，一個一米七的『球』。」

還有初中生家長表示，網上有賣「校服神器」，「其實就是穿在校服裡的小棉服、棉褲、馬甲，因為比較輕薄，塞在校服內不太顯臃腫。

據了解，一些學校為了學生著裝的整齊劃一，並沒有因「天冷」而變，滿足學生和家長的迫切願望，依然選擇讓學生穿校服上學。

澎湃新聞報導指出，如果學生出現違規穿著自家服裝上學，往往不是被批評、被罰站，就是被扣分到班。於是，學生不得不被「逼」著在大冷天依然穿校服上學。但此次，寧波不少學校幾乎同時發出「寒冬可以不穿校服」的通知，這無疑既體現了「以生為本」，又彰顯了「教育溫度」。

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