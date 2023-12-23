青海震災悲痛一幕…全家被埋 3大人圍圈護2童

消防員從泥漿中找到一家五口。（取材自中國消防救援微信公號）

甘肅 臨夏積石山縣6.2級地震 發生後，青海省海東市民和縣金田村、草灘村部分民房被突如其來的泥沙淹沒，多名村民被掩埋失聯。21日下午2時許，在民和縣一處淹沒民宅裡，救援人員看到令人悲痛的一幕：三個成人圍成一個圈，保護著用棉被包裹著的兩個小孩。據了解，這一家五口分別是爺爺、奶奶、姑姑和兩個孫子，其中姑姑有身孕在身。

紅星新聞報導，這一家五口是在金田村4號救援點位被找到的。4號點位的房屋深陷在淤泥中，只有一個屋頂露在外面。12月21日晚，在金田村的2號救援點位，一名近百歲的老人和一名70多歲的婦女也被找到。目前，金田村2號點位還有兩名失聯人員尚未找到。

據報導，金田村村民韓女士說，被找到的這家人平日為人樸實善良，和村民們相處都很融洽。孩子的爸爸、媽媽平時在外打工，兩個老人在家裡鎮照顧年幼的孫子。這五口人被找到後，韓女士聽到家屬在廢墟前悲痛欲絕的哭聲，隨後他們被村民們攙扶著離開，韓女士也感到非常心痛。

金田村村民呂先生表示，據其了解，這五口人的遺體已被送往太平間，晚些時候，家人們會為他們舉行告別儀式。

報導稱，韓女士表示，連日來，當地發生了多次餘震，一些有裂縫的房子倒塌。21日淩晨發生了一次較強烈的餘震，當時和衣躺在床上的她連忙跑到院子裡，「嚇壞了，不敢輕易進入屋子。」呂先生說，目前，金田村安置點的帳篷已基本足夠，由於天氣寒冷，用於取暖的煤炭有些緊缺。